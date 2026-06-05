У Житомирській області правоохоронці затримали 17-річну підозрювану в убивстві українського військовослужбовця на замовлення російських спецслужб.

Затримання 17-річної дівчини, підозрюваної в убивстві військового

Як розповіли у Національній поліції, 4 червня звернулась жителька обласного центру з повідомленням про те, що вона виявила в своїй оселі померлого квартиранта.

Зазначається, що 27-річний чоловік був військовослужбовцем Збройних сил України.

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Поліцейські встановили, що до злочину причетна 17-річна жителька Бердичева. Дівчину розшукали за місцем проживання та затримали.

Попередньо вдалося дізнатися, що вона спілкувалася в Telegram-каналі з чоловіком, який, ймовірно, є представником російських спеціальних служб.

За його вказівкою наприкінці травня дівчина отримала через поштомат посилку, в якій перебувала кристалічна речовина, попередньо, метадон.

За даними поліції, російський куратор дав їй завдання зустрітися з українським військовослужбовцем, вказавши час і місце зустрічі. Дівчина погодилася та пішла з новим знайомим до орендованого ним житла.

Як стверджують у поліції, у помешканні вона підсипала до алкоголю заздалегідь підготовлений наркотик, а коли чоловік втратив свідомість, то пішла звідти.

З місця події вилучили посуд із залишками порошкоподібної речовини та інші речові докази. Тіло загиблого направили для проведення судово-медичної експертизи.

Триває досудове розслідування ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За цей злочин передбачено тюремне ув’язнення на термін від семи до 15 років.

Фото : Нацполиция

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