За даними Євростату (станом на 31 березня 2025 року), у Польщі перебуває 997 120 (23,4%) українців, які мають тимчасовий захист.

Скільки триває безвізовий режим для громадян України з біометричним паспортом у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Безвізовий режим: на які країни розповсюджується

Безвізовий режим для українців діє на території країн Європейського Союзу (ЄС).

Зараз дивляться

До безвізу належать держави-члени ЄС, інтегровані у Шенгенський простір: Австрія, Бельгія, Болгарія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Хорватія, Швеція та Польща.

Кіпр ще не приєднався до повноцінного Шенгенського простору. Тому 90-денний безвізовий термін у Шенгені не враховується при візиті до Кіпру — там рахується окремий 90-денний період перебування. Наприклад, якщо ви використали свій ліміт у Шенгенській зоні, ви все одно можете одразу вирушити до Кіпру на ще до 90 днів.

Також безвіз поширюється на країни, що не є членами ЄС, але входять до Шенгенської угоди як асоційовані учасники:

Норвегія;

Ісландія;

Швейцарія;

Ліхтенштейн.

Як довго можна перебувати у Польщі з біометричним паспортом

Перебувати на території Польщі (країни-учасниці Шенгенської угоди) дозволяється до 90 днів протягом 180-денного проміжку часу.

Варто зазначити, що період у 180 днів може змінюватись. Цей часовий інтервал оцінюється щоразу індивідуально — з дати в’їзду до зони Шенген, або з моменту здійснення перевірки, наприклад, поліцією чи прикордонною службою під час виїзду.

Відлік 90-денного безвізового терміну розпочинається з дати першого перетину кордону. У разі перевищення дозволеного часу перебування можливі серйозні наслідки — від накладання штрафів до депортації чи навіть заборони повторного в’їзду.

Безвізовий режим для громадян України з біометричним паспортом: основні правила

Основним правилом виїзду по безвізу є наявність дійсного закордонного біометричного паспорта. Якщо у людини звичайний (небіометричний) паспорт, тоді для поїздки необхідно оформлювати шенгенську візу.

Як вже зазначалося, безвіз дозволяє перебувати у Польщі до 90 днів упродовж 180-денного періоду. Також по безвізу дозволяється легально працювати терміном до 3-х місяців.

Для виїзду по безвізу знадобляться такі документи:

чинний біометричний закордонний паспорт — паспорт має бути чинним щонайменше 3 місяці після запланованого виїзду з території Шенгену і виданим не більше ніж за 10 років до поїздки;

докази фінансової забезпеченості (готівкові кошти, виписка з банку, платіжні картки) — мінімум 300 злотих на перші 3 дні або 100 злотих на кожний день перебування;

медичний страховий поліс з мінімальним покриттям €30 тис., дійсний на увесь період перебування;

квиток на зворотну дорогу або документ, що підтверджує його бронювання;

підтвердження мети візиту — це може бути бронювання житла, запрошення від друзів або родичів, детальний маршрут подорожі тощо.

Якщо подорожує дитина без обох батьків, тоді потрібна їхня нотаріальна згода. Для перевезення домашніх тварин потрібні: ветеринарний паспорт, мікрочіп і вакцинація.

Скільки можна бути в Польщі по біометрії на період війни в Україні

Після 24 лютого 2022 року біженці з України можуть перебувати на території Польщі легально впродовж 18 місяців. Для цього під час проходження прикордонного контролю людину повинен зареєструвати комендант прикордонної служби.

Якщо вас не зареєстрували, тоді потрібно подати клопотання з фотографією про надання персонального номера PESEL у муніципалітет міста, до якого ви приїхали. Під час подачі документів співробітники візьмуть відбиток пальця (не стосується дітей до 12 років). Таку процедуру необхідно зробити впродовж 60 днів від дати в’їзду до Польщі. Після отримання номера PESEL людина також може одержати Довірений профіль.

Перебування у Польщі вважається легальним, якщо людина отримала дозвіл на тимчасове проживання. Для цього також необхідно подати клопотання. Після прийняття рішення про видачу дозволу на тимчасове проживання, людина має право проживати у Польщі впродовж 3 років від дати, що буде вказана у рішенні.

Клопотання можна подати не раніше завершення 9-місячного терміну від дати легального в’їзду до Польщі, але не пізніше, ніж впродовж 18 місяців, починаючи від 24 лютого 2022 року.

Джерело: Gov.pl

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.