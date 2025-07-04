ЗСУ вдруге за тиждень уразили командний пункт 8 загальновійськової армії ЗС РФ
Повітряні сили ЗСУ вдруге за тиждень успішно завдали удару по командному пункту 8-ї загальновійськової армії Збройних сил Російської Федерації.
Що відомо про удар по командному пункту РФ
У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили, що ураження відбулося 3 липня.
Крім цього, українські воїни уразили командний пункт 20-ї мотострілецької дивізії Збройних сил Росії на тимчасово окупованій території Донецької області.
– Втрати противника уточнюються. Наші постійні високоточні удари значно знижують здатність противника планувати та вести операції у регіоні, – йдеться у повідомленні.
У Генеральному штабі ЗСУ стверджують, що всі зусилля, спрямовані на продовження окупації суверенної території України, дорого коштуватимуть ворогу.
Сили оборони України продовжуватимуть послідовно руйнувати систему управління ЗС агресора, наголошують у Генштабі.
Там додали, що Україна продовжуватиме боротьбу, поки не вдасться вивести всі російські війська з суверенної території нашої держави, відновити справедливий і тривалий мир.
У понеділок, 30 червня, Сили оборони України успішно завдали удару по пункту управління 8 загальновійськової армії ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.
Тоді у Генеральному штабі ЗСУ уточнили, що цей високоточний удар суттєво ускладнює здатність армії РФ планувати, вести операції в напрямках Покровська та Торецька.