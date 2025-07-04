ЗСУ вдруге за тиждень уразили командний пункт 8 загальновійськової армії ЗС РФ

Повітряні сили ЗСУ вдруге за тиждень успішно завдали удару по командному пункту 8-ї загальновійськової армії Збройних сил Російської Федерації.

Що відомо про удар по командному пункту РФ

У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили, що ураження відбулося 3 липня.

Крім цього, українські воїни уразили командний пункт 20-ї мотострілецької дивізії Збройних сил Росії на тимчасово окупованій території Донецької області.

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– Втрати противника уточнюються. Наші постійні високоточні удари значно знижують здатність противника планувати та вести операції у регіоні, – йдеться у повідомленні.

У Генеральному штабі ЗСУ стверджують, що всі зусилля, спрямовані на продовження окупації суверенної території України, дорого коштуватимуть ворогу.

Сили оборони України продовжуватимуть послідовно руйнувати систему управління ЗС агресора, наголошують у Генштабі.

Там додали, що Україна продовжуватиме боротьбу, поки не вдасться вивести всі російські війська з суверенної території нашої держави, відновити справедливий і тривалий мир.

У понеділок, 30 червня, Сили оборони України успішно завдали удару по пункту управління 8 загальновійськової армії ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.

Тоді у Генеральному штабі ЗСУ уточнили, що цей високоточний удар суттєво ускладнює здатність армії РФ планувати, вести операції в напрямках Покровська та Торецька.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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