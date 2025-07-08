Мазут із затонулих у грудні російських танкерів дістався берегів окупованої Абхазії

Мазут, який у грудні минулого року витік із затонулих російських танкерів Волгонефть-212 та Волгонефть-239 у Керченській протоці, виявили біля берегів Абхазії.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Мазутна пляма біля Абхазії

Так, у водах Чорного моря біля берегів окупованої Росією Абхазії зафіксували перевищення вмісту нафтопродуктів.

Зараз дивляться

– Аварія сталася ще у грудні минулого року, але масштаби забруднення досі зростають. Російська влада не спромоглася вчасно локалізувати екологічну катастрофу, допустивши поширення мазуту на сотні кілометрів уздовж узбережжя, – наголошують у ЦПД.

Уламки російських танкерів все ще залишаються на дні, тож витік мазуту може продовжуватися, але російська влада ігнорує проблему.

У ЦПД зазначають, що росіяни навіть перестали вдавати, що їх турбує ліквідація наслідків аварії танкерів: жодних активних робіт ніхто не веде, всі охоче відпочивають на забруднених мазутом пляжах.

– Росія своєю недбалістю перетворює власну територію та окуповані регіони на зони екологічного лиха. Кремль вчергове дає зрозуміти, що заради своїх політичних інтересів, як-от торгівля нафтою в обхід санкцій, готовий ризикувати довкіллям, життям і здоров’ям людей, – наголошують у ЦПД.

Аварія танкерів Волгонефть-212 і Волгонефть-239: що відомо

Аварія танкерів Волгонефть-212 і Волгонефть-239 сталася 15 грудня 2024 року. Тоді російські медіа писали, що судна начебто розрубали навпіл хвилі.

18 грудня моніторингові телеграм-канали повідомили, що мазут із танкерів дістався Анапи Краснодарського краю РФ. Місцями мазут лежав суцільним шаром завтовшки 30 см.

24 грудня 2024 року у Міндовкілля України повідомили, що мазут із російських танкерів поступово рухається до Азовського моря. Під загрозою забруднення опинилися природоохоронні території України, зокрема Опукський природний заповідник та ландшафтний парк Мис Такиль у Криму.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.