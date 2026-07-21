У МЗС Індії викликали тимчасового повіреного у справах Росії Володимира Ладанова після атаки на комерційне судно MV Golden Leo, внаслідок якої загинули щонайменше 10 моряків, серед яких – українець.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Індії.

У МЗС Індії викликали дипломата РФ через атаку на судно

МЗС Індії висловило глибоку стурбованість та рішуче засудило російську атаку на судно, яка відбулася 19 липня 2026 року.

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За інформацією МЗС, удари РФ по комерційному судноплавству підривають безпеку та стабільність міжнародної морської торгівлі.

Водночас Ладанова попросили передати владі Росії позицію Індії про те, що напади на цивільні судна та загибель мирних людей є неприйнятними, тому не можна їх допустити надалі.

Зазначається, що серед загиблих – четверо громадян Індії, а ще один перебуває у лікарні в критичному стані.

У неділю, 19 липня, загинули моряки внаслідок атаки на судно, що виходило з Одеси.

Як повідомлялося, Росія атакувала цивільне судно MV Golden Leo із зерном трьома крилатими ракетами Х-59/Х-69. Судно прямувало під прапором Гвінеї-Бісау та належить турецькому власнику.

Згодом стало відомо, що кількість загиблих внаслідок удару по суховантажу збільшилася до 10 людей, серед яких – громадянин України.

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