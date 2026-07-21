Банк Росії вже шостий місяць поспіль скорочує золоті резерви, намагаючись покрити дефіцит федерального бюджету. На тлі цього в країні зростають інфляційні очікування, населення масово виводить готівку з банків, а державна підтримка бізнесу скорочується.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Криза в Росії набирає обертів

За даними розвідки, у червні золотий запас Центробанку РФ зменшився ще на 0,3 млн тройських унцій, або 9,33 тонни. Загалом від початку 2026 року Росія втратила 1,4 млн тройських унцій, або 43,5 тонни золота.

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У СЗРУ зазначають, що Банк Росії вже шостий місяць поспіль розпродає золото з резервів, щоб компенсувати дефіцит федерального бюджету.

Водночас погіршуються й інші економічні показники. Інфляційні очікування росіян у липні зросли до 14,7%, що на 2,3 відсоткового пункту більше, ніж у червні.

Крім того, лише за два тижні населення вивело з банків 500 млрд рублів готівкою. За оцінками розвідки, це означає, що банківська система втрачала понад 1 млрд рублів щогодини.

Також у Росії скорочується державна підтримка малого та середнього бізнесу. За перше півріччя її обсяг зменшився майже на 14%.

Ознаки сповільнення фіксують і в інших секторах економіки. Проблеми з фінансуванням виникли приблизно у чверті житлових об’єктів, що перебувають на стадії будівництва.

Ще одним індикатором падіння споживчої активності стало скорочення відвідуваності торговельних центрів. За даними Служби зовнішньої розвідки, цей показник за останні сім років знизився на чверть і нині залишається на 27% нижчим, ніж у 2019 році.

Нагадаємо, ціни на важливі товари в Росії, зокрема на паливо, швидко зростають.

Росія витрачає фінансову “подушку безпеки” та дедалі більше залежить від внутрішніх ресурсів.

РФ може продовжувати війну, але її можливості поступово обмежуються через падіння доходів і виснаження запасів.

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