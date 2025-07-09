Зеленський прибув до Риму: що відомо про програму президента
9 липня президент України Володимир Зеленський прибув до Риму з робочим візитом.
У закордонній поїздці главу держави супроводжує перша леді Олена Зеленська.
Візит Зеленського до Риму: що відомо
Наразі відомо, що під час візиту до Риму у президента України заплановані зустрічі та участь у конференції.
Так, сьогодні, 9 липня, у Володимира Зеленського буде аудієнція в Папи Римського Льва XIV, а також зустрічі з президентом Італії Серджо Маттареллою та спецпосланцем президента США Дональда Трампа з питань України Кітом Келлогом.
10-11 липня глава держави візьме участь у Конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference).
Нагадаємо, 7 липня президент України Володимир Зеленський також повідомляв, що обговорив із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером “очікування від зустрічі Коаліції охочих, яка відбудеться в Римі вже за кілька днів”.