Зеленський прибув до Риму: що відомо про програму президента

9 липня президент України Володимир Зеленський прибув до Риму з робочим візитом.

У закордонній поїздці главу держави супроводжує перша леді Олена Зеленська.

Візит Зеленського до Риму: що відомо

Наразі відомо, що під час візиту до Риму у президента України заплановані зустрічі та участь у конференції.

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Так, сьогодні, 9 липня, у Володимира Зеленського буде аудієнція в Папи Римського Льва XIV, а також зустрічі з президентом Італії Серджо Маттареллою та спецпосланцем президента США Дональда Трампа з питань України Кітом Келлогом.

10-11 липня глава держави візьме участь у Конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference).

Нагадаємо, 7 липня президент України Володимир Зеленський також повідомляв, що обговорив із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером “очікування від зустрічі Коаліції охочих, яка відбудеться в Римі вже за кілька днів”.

Джерело : Офіс президента

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