Найбільше повітряних цілей за добу: Зеленський відреагував на атаку на Україну 9 липня

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову масштабну атаку Росії. Вночі 9 липня ворожі війська випустили на наші міста найбільше повітряних цілей за добу.

РФ застосувала 741 засіб повітряного нападу: 728 дронів різних типів, із яких понад 300 – це Шахеди, і 13 ракет – Кинджали та Іскандери-К/Х-101. Більшість цілей було збито.

Реакція Зеленського на нічну атаку РФ 9 липня

Президент повідомив, що під час ворожої атаки застосовувалися дрони-перехоплювачі та працювали мобільні вогневі групи, заявдяки яким є десятки збиттів. Зеленський подякував усім воїнам за влучність.

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– Зараз у багатьох областях України триває ліквідація наслідків нічної російської атаки. Основний удар був по Луцьку. Пошкодження зафіксовані також у Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській і Чернігівській областях, – поінформував президент.

Зеленський наголосив, що ця атака проти України була “показовою” і свідчить про те, що РФ не має на меті досягти миру і припинити вогонь.

Глава держави закликав партнерів посилити санкції проти Росії, зокрема проти нафтогазового сектора.

– Черговий доказ, що потрібні санкції – болючі санкції проти нафти, яка вже понад три роки війни накачує військову машину Москви грошима. Вторинні санкції проти тих, хто купує цю нафту та спонсорує вбивства. Партнери знають, як натиснути так, що Росія буде змушена думати про завершення війни, а не нові удари. Кожен, хто хоче миру, повинен діяти, – додав президент.

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