У Німеччини їх лише шість: Пісторіус зробив заяву про Taurus та Patriot для України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив, що Берлін не надасть Україні ракети великої дальності Taurus, попри нову хвилю повітряних атак з боку Росії та повторне прохання Києва.

Німеччина не передаватиме Україні Taurus

Про це йдеться в інтерв’ю, яке очільник Міноборони ФРН дав Financial Times, опублікованому в неділю.

Згідно з матеріалом FT, вже в понеділок Пісторіус прибуде до Вашингтона, де планує провести зустріч з американським міністром оборони Пітом Гегсетом.

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Сторони обговорюватимуть стратегічну “дорожню карту” безпекової підтримки Європи з боку Сполучених Штатів.

– Очікуване скорочення допомоги з боку США не повинно створити прогалини, які можуть стати запрошенням для Путіна, – наголосив Пісторіус.

Серед ключових тем – ситуація в Україні та постачання систем ППО Patriot.

Після призупинення американських поставок, Берлін вже передав Києву три із 12 наявних у країні комплексів.

– У нас залишилось лише шість у Німеччині, – сказав Пісторіус, зауваживши, що ще дві передано Польщі, а одна — недоступна через техобслуговування або тренування. – Це справді занадто мало, особливо зважаючи на цілі НАТО, які ми маємо виконати. Ми точно не можемо дати більше, – пояснив він.

Пісторіус також планує повернутись до попередньої ініціативи запропонувати США продати дві системи Patriot, які Німеччина передала б Україні.

Водночас він категорично відкинув можливість передачі Taurus, повторно підтвердивши цю позицію в інтерв’ю FT.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про намір надати Україні ракети до зенітно-ракетних комплексів Patriot для зміцнення системи протиповітряної оборони у відповідь на постійні російські обстріли.

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