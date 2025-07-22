Військовий аеродром Міллерово атакували дрони: що відомо
У Ростовської області РФ скаржилися на атаку дронів у ніч проти 22 липня, зокрема очевидці повідомляли про вибухи в районі військового аеродрому Міллерово, звідки країна-агресор часто запускає ударні дрони у бік України.
Атака на аеродром Міллерово: що відомо про наслідки
Місцеві Telegram-канали повідомляли про щонайменше 10 гучних вибухів у районі аеродрому Міллерово через атаку дронами.
Губернатор Юрій Слюсар вранці підтвердив відбиття атаки БпЛА в Ростові-на-Дону, Міллерово, Донецьку та Азовському районі (територія Ростова).
За його словами, на місце падіння уламків виїхали відповідні служби для уточнення наслідків. Проте саме про аеродром він не згадав.
А в Міноборони РФ відзвітували про нібито знищення засобами ППО семи дронів над Ростовською областю.
Аеродром Міллерово слугує базою для фронтової авіації, яка виконує завдання з підтримки російської піхоти, що діє на Сході та Півдні України.
Саме з Міллерово неодноразово російські війська запускали ударні дрони типу Shahed і безпілотники інших типів під час атак на Україну.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 245-ту добу.
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