Вечір боксу в єгипетській Гізі став масштабною спортивною подією, центральним акцентом якої був титульний поєдинок між Олександром Усиком та Ріко Верховеном.

Турнір розпочався ще до головного бою, коли публіка побачила серію андеркард-зустpічей, які поступово розігріли арену та створили атмосферу великого шоу. Однак не менше обговорень, ніж сам поєдинок, викликала вартість відвідування цього вечора боксу.

Усик — Верховен: скільки коштував квиток на бій

Для глядачів ціни на квитки виявилися доволі демократичними, особливо з урахуванням формату події та її локації біля пірамід. На бій Усик — Верховен ціна квитка була різною, залежно від сектору.

Скільки коштував квиток на останній бій Усика:

Tazkarti На сайті єгипетського квиткового операторастартова ціна квитків становила 2 100 єгипетських фунтів (приблизно 1 900 грн).

Найдорожчі місця сягали 5 800 єгипетських фунтів (приблизно 4 800 грн) залежно від сектора.

Середній сегмент оцінювався орієнтовно в 3 800 єгипетських фунтів (приблизно 3 200 грн), тоді як преміальні місця коштували близько 5 800 єгипетських фунтів.

Єгипетський фунт є національною валютою Єгипту, тому всі ціни формувалися саме в ній, із подальшим перерахунком для іноземної аудиторії.

Перебіг головного бою Усик — Верховен

Сам поєдинок між Олександром Усиком та Ріко Верховеном вийшов значно складнішим, ніж очікувалося. З перших раундів ініціативою частіше володів нідерландець, який активно працював першим номером і намагався нав’язати силовий темп.

Усик поступово входив у бій і лише ближче до середини почав перехоплювати контроль за рахунок роботи на дистанції, комбінацій та точних ударів у корпус. У другій половині поєдинку Верховен знову додав активності, і бій залишався конкурентним до вирішальних раундів.

Ключовий момент настав у 11-му раунді: Усик провів серію точних ударів, відправив суперника в нокдаун, після чого рефері зупинив бій. Перемога українця — технічний нокаут у 11-му раунді.

Після цієї перемоги Олександр Усик зберіг свої чемпіонські титули та залишився непереможеним у професійній кар’єрі. Бій у Гізі став одним із найважчих для українця через фізично сильного та агресивного суперника, який до останнього створював напругу в рингу.

Гонорари бійців

Фінансова складова поєдинку також викликала великий інтерес. За даними спортивних медіа, гонорар Олександра Усика за бій склав близько $40 млн, а з урахуванням бонусів від платних трансляцій (PPV) загальна сума могла перевищити $47 млн.

Ріко Верховен отримав приблизно $10 млн, також із потенційними бонусами, що могли збільшити виплату до близько $17 млн. Попри це, заробіток нідерландця все одно суттєво поступився гонорару українського чемпіона.

