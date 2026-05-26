У Верховній Раді презентували дослідження про порушення права українських військовополонених на медичну допомогу в російському полоні.

Презентація відбулася за ініціативи та підтримки віцеспікерки парламенту Олени Кондратюк.

Дослідження про катування в полоні РФ

Документ, підготовлений експертами громадських організацій АНТС та ICUV у співпраці з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, базується на свідченнях українських військових медиків, які пережили російський полон.

Під час заходу Олена Кондратюк заявила, що Росія систематично застосовує тортури, жорстоке поводження та свідомо позбавляє полонених медичної допомоги.

За її словами, у російському полоні нині перебувають близько 7 тис. українських військових та від 10 до 20 тис. цивільних. Водночас за весь час вдалося повернути понад 9 тис. українців, переважно військовослужбовців.

Кондратюк наголосила, що понад 95% українських військовополонених зазнають катувань та нелюдського поводження, що підтверджують дані Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні та Офісу омбудсмена.

– Рани, які залишали гнити. Ампутації без знеболення. Зуби, вирвані без анестезії. Навмисне ненадання медичної допомоги як зброя. Це грубі порушення Женевських конвенцій та воєнні злочини за статтею 8 Римського статуту, — заявила віцеспікерка.

Вона також нагадала, що Парламентська асамблея Ради Європи у своїх резолюціях 2024 та 2025 років уже визнала поводження з українськими полоненими проявом системної державної політики РФ.

Олена Кондратюк підкреслила, що дослідження має стати доказовою базою для міжнародних судів та посилення санкційного тиску, зокрема проти російських посадовців і медиків, причетних до ненадання допомоги полоненим.

У заході також взяли участь уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, голова комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов, заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов, військовий омбудсман Ольга Кобилинська, голова правління мережі захисту національних інтересів АНТС Ганна Гопко, звільнений з полону військовий медик Андрій Найман, а також народні депутати України та правозахисники.

