В Одеській області будують багатокілометрові протитанкові рови, бліндажі та встановлюють інженерні загородження.

Про це повідомило Регіональне управління Сил територіальної оборони Південь ЗСУ.

Кругова оборона Одеси: що відомо

У Силах тероборони повідомили, що навколо Одеси триває створення кругової оборони.

Зокрема, в регіоні зводять багатокілометрові протитанкові рови та бліндажі. Також військові встановлюють колючий дріт, зуби дракона та інженерні загородження типу плутанка.

У теробороні наголосили, що такі заходи є роботою на випередження та мають не допустити навіть думки про можливу десантну операцію РФ.

— Такі заходи — не бравада, а робота на випередження, щоб у ворога не було жодних ілюзій: будь-яка спроба десанту приречена на поразку, — заявили у Регіональному управлінні Сил територіальної оборони Південь.

Там також зазначили, що посилення оборони навпаки знижує ризики можливого наступу на Одещину.

— Надійна оборона не підвищує, а знижує ризик того, що ворог в осяжному майбутньому сюди посуне, — додали військові.

Нагадаємо, що у ніч проти 26 травня російські війська атакували Одесу ракетами та ударними безпілотниками.

Унаслідок атаки загинула одна людина, ще щонайменше троє постраждали.

В Одесі пошкоджено фасад та скління об’єкта інфраструктури, а також школу та житлові будинки.

