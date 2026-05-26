Навколо Одеси будують кругову оборону: військові пояснили мету
- Навколо Одеси створюють кругову оборону.
- В області риють протитанкові рови та будують бліндажі.
В Одеській області будують багатокілометрові протитанкові рови, бліндажі та встановлюють інженерні загородження.
Про це повідомило Регіональне управління Сил територіальної оборони Південь ЗСУ.
Кругова оборона Одеси: що відомо
У Силах тероборони повідомили, що навколо Одеси триває створення кругової оборони.
Зокрема, в регіоні зводять багатокілометрові протитанкові рови та бліндажі. Також військові встановлюють колючий дріт, зуби дракона та інженерні загородження типу плутанка.
У теробороні наголосили, що такі заходи є роботою на випередження та мають не допустити навіть думки про можливу десантну операцію РФ.
— Такі заходи — не бравада, а робота на випередження, щоб у ворога не було жодних ілюзій: будь-яка спроба десанту приречена на поразку, — заявили у Регіональному управлінні Сил територіальної оборони Південь.
Там також зазначили, що посилення оборони навпаки знижує ризики можливого наступу на Одещину.
— Надійна оборона не підвищує, а знижує ризик того, що ворог в осяжному майбутньому сюди посуне, — додали військові.
Нагадаємо, що у ніч проти 26 травня російські війська атакували Одесу ракетами та ударними безпілотниками.
Унаслідок атаки загинула одна людина, ще щонайменше троє постраждали.
В Одесі пошкоджено фасад та скління об’єкта інфраструктури, а також школу та житлові будинки.