Удар по доходах Кремля: ЄС та Британія знизили ціну на російську нафту до $47,6

Європейський Союз у межах нового санкційного пакету, схваленого 18 липня, ухвалив рішення знизити граничну ціну на російську нафту до $47,6 за барель.

ЄС знизив поріг цін на російську нафту

Як зазначає Рада ЄС, цей крок дозволить синхронізувати обмеження з актуальними цінами на світових ринках.

Окрім цього, впроваджується автоматичний механізм перегляду цінової межі залежно від змін на ринку. Це означає, що гранична ціна на російську нафту буде коригуватися відповідно до ринкових тенденцій у майбутньому.

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Британія знизила граничну ціну на нафту з РФ

Велика Британія приєдналася до цього рішення ЄС, оголосивши сьогодні про зниження “стелі” на російську нафту, що транспортується морем, до $47,6 за барель. Про це йдеться в заяві британського уряду.

За оцінкою британської влади, таке рішення “безпосередньо вдарить по нафтових доходах Росії, які вже впали на 35% порівняно з минулим роком”.

– Разом ми продовжимо чинити безжальний тиск на Путіна, обмежуючи його критично важливу нафтову промисловість і відрізаючи фінансування його незаконної війни в Україні, – заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі.

Влада Великої Британії повідомила, що бізнесу надається час до 2 вересня для адаптації до нової, зниженої цінової межі.

Так звана “стеля цін” встановлює максимальний рівень вартості, за яким компанії країн Групи семи мають право перевозити морем, страхувати або надавати будь-які інші послуги, пов’язані з транспортуванням російської нафти.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, США та Євросоюз запровадили ембарго на більшість імпорту з РФ.

Країни Великої сімки наприкінці 2022 року погодилися встановити граничну ціну на рівні $60 за барель, з планом щомісяця її переглядати та тримати на 5% нижче ринкової.

Проте жодного разу перегляду не відбулося.

Росія пристосувалася до санкцій, використовуючи так званий тіньовий флот танкерів із непрозорими схемами власності та страхування, щоби постачати нафту до нових ринків, зокрема в Азію.

Україна закликала встановити ціновий поріг на рівні $30 за барель і продовжує наполягати на цьому.

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