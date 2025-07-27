Рубіо озвучив ім’я потенційного наступника Трампа
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що він не відкидає, що кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах у 2028 році може стати нинішній віцепрезидент Джей Ді Венс.
Про це політик заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News.
Рубіо про можливого наступника Трампа
– Що ж, я думаю, Джей Ді Венс був би чудовим кандидатом. Якщо він вирішить, що цього хоче, – сказав Рубіо.
Держсекретар США вважає, що Венс чудово впорається з роллю віцепрезидента. За словами Рубіо, вони близькі друзі.
– Я сподіваюся, що він справді має намір це зробити, – додав він.
Нагадаємо, що після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим державний секретар США Марк Рубіо заявив, що Росія представила нову ідею щодо мирних переговорів щодо України під час зустрічі з представниками США.
За словами американського держсекретаря, він мав відверту і важливу розмову з Лавровим, а Вашингтону нібито треба побачити дорожню карту щодо того, як може закінчитися війна в Україні.
На пресконференції після зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим державний секретар США Марко Рубіо заявив, що переважна частина військової допомоги Україні не припинялася і надходить за графіком.