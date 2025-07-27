Рубіо озвучив ім’я потенційного наступника Трампа

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що він не відкидає, що кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах у 2028 році може стати нинішній віцепрезидент Джей Ді Венс.

Про це політик заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Рубіо про можливого наступника Трампа

– Що ж, я думаю, Джей Ді Венс був би чудовим кандидатом. Якщо він вирішить, що цього хоче, – сказав Рубіо.

Держсекретар США вважає, що Венс чудово впорається з роллю віцепрезидента. За словами Рубіо, вони близькі друзі.

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– Я сподіваюся, що він справді має намір це зробити, – додав він.

Нагадаємо, що після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим державний секретар США Марк Рубіо заявив, що Росія представила нову ідею щодо мирних переговорів щодо України під час зустрічі з представниками США.

За словами американського держсекретаря, він мав відверту і важливу розмову з Лавровим, а Вашингтону нібито треба побачити дорожню карту щодо того, як може закінчитися війна в Україні.

На пресконференції після зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим державний секретар США Марко Рубіо заявив, що переважна частина військової допомоги Україні не припинялася і надходить за графіком.

Джерело : Fox News

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