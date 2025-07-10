Рубіо: РФ представила нову концепцію на переговорах – її передадуть Трампу

Росія представила нову ідею у питанні мирних переговорів щодо України під час зустрічі з представниками США. Сьогодні її передадуть американському президенту Дональду Трампу.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Рубіо про мирні переговори щодо України

За словами американського держсекретаря, він мав відверту та важливу розмову з Лавровим, а Вашингтону нібито потрібно побачити дорожню карту щодо того, як може закінчитися війна в Україні.

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Водночас Рубіо наголосив, що президент США Дональд Трамп розчарований тим, що з російського боку не було більшої гнучкості щодо України.

– Ми розуміємо, що ці речі потребують часу та терпіння. Але ми розчаровані тим, що не досягнуто більшого прогресу, – стверджує американський держсекретар.

Рубіо додав, що російська сторона запропонувала нібито новий і відмінний підхід під час сьогоднішніх переговорів. Проте він не уточнив, про що саме йдеться у цьому контексті.

На його думку, це не можна назвати чимось, що гарантує мир, проте це концепція, яку він сьогодні поверне американському президенту Трампу.

Джерело : Sky News

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