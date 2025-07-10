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Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
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США продовжують надавати більшість військової допомоги Україні – Рубіо

Рубіо
Фото: Getty Images

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що переважна частина військової допомоги Україні не припинялась і надходить за графіком.

Про це він сказав на пресконференції після зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

— Постачання більшості оборонної допомоги Україні ніколи не зупинялося. Воно продовжується згідно з графіком, затвердженим Конгресом, — наголосив Рубіо.

Марко Рубіо: США не припиняли постачання зброї Україні

За його словами, США тимчасово зупинили постачання окремих типів озброєння лише для перевірки власних запасів, зокрема після активних бойових дій для захисту Ізраїлю та американських баз.

Зараз дивляться

— Це був логічний і обмежений перегляд, щоб переконатися в наявності достатніх запасів певних видів боєприпасів, — пояснив держсекретар.

За інформацією низки західних ЗМІ, минулого тижня Україна перестала отримувати від США низку озброєнь, зокрема ракети для систем протиповітряної оборони й високоточні боєприпаси.

У Білому домі зазначили, що рішення було ухвалене для перевірки запасів зброї на американських складах і стосувалося не лише України, а й інших країн світу.

Однак після телефонної розмови з президентом Зеленським 3 липня, а також низки масованих російських обстрілів Трамп анонсував збільшення військової допомоги Україні.

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