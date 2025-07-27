Рубио озвучил имя потенциального преемника Трампа
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что он не исключает, что кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах в 2028 году может стать нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс.
Об этом госсекретарь заявил в интервью телеканалу Fox News.
Рубио о возможном преемнике Трампа
— Что ж, я думаю, Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом. Если он решит, что хочет этого, — сказал Рубио.
Госсекретарь США считает, что Вэнс прекрасно справится с ролью вице-президента. По словам Рубио, они близки друзья.
— Я надеюсь, что он действительно намерен это сделать, – добавил он.
Напомним, что после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым государственный секретарь США Марк Рубио заявил, что Россия представила новую идею по вопросу мирных переговоров по Украине во время встречи с представителями США.
По словам американского госсекретаря, у него был откровенный и важный разговор с Лавровым, а Вашингтону якобы нужно увидеть дорожную карту относительно того, как может закончиться война в Украине.
На пресс-конференции после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что подавляющая часть военной помощи Украине не прекращалась и поступает по графику.