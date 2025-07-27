Рубио озвучил имя потенциального преемника Трампа

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что он не исключает, что кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах в 2028 году может стать нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс.

Об этом госсекретарь заявил в интервью телеканалу Fox News.

Рубио о возможном преемнике Трампа

— Что ж, я думаю, Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом. Если он решит, что хочет этого, — сказал Рубио.

Госсекретарь США считает, что Вэнс прекрасно справится с ролью вице-президента. По словам Рубио, они близки друзья.

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— Я надеюсь, что он действительно намерен это сделать, – добавил он.

Напомним, что после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым государственный секретарь США Марк Рубио заявил, что Россия представила новую идею по вопросу мирных переговоров по Украине во время встречи с представителями США.

По словам американского госсекретаря, у него был откровенный и важный разговор с Лавровым, а Вашингтону якобы нужно увидеть дорожную карту относительно того, как может закончиться война в Украине.

На пресс-конференции после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что подавляющая часть военной помощи Украине не прекращалась и поступает по графику.

Источник : Fox News

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