Що говорив Кароль Навроцький про Україну: позиція новообраного президента Польщі

Кароль Навроцький переміг на виборах і став новим президентом Польщі. Він набрав 50,9% голосів, випередивши свого суперника мера Варшави Рафала Тшасковського, який отримав 49,1%.

Факти ICTV розказують, що говорив Кароль Навроцький про Україну — докладніше читайте в матеріалі.

Кароль Навроцький про Україну: основні тези

У червні 2025 року Польща обрала нового президента — Кароля Навроцького, кандидата від опозиційної партії Право і справедливість Ярослава Качинського.

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Під час передвиборчої кампанії Кароль Навроцький висловлював підтримку наданню військової допомоги Україні у її боротьбі проти російської агресії.

Однак він виступає проти вступу України до НАТО та Європейського Союзу, вважаючи, що такі кроки можливі лише після того, як наша держава визнає відповідальність за Волинську трагедію 1943-1945 років.

У прямому ефірі на YouTube-каналі лідера націоналістичної та антиукраїнської партії Конфедерація Славоміра Менцена він підписав декларацію, в якій йшлося, зокрема, про:

заборону направляти польських військових на територію України;

відмову від підписання ратифікації вступу України до НАТО.

Кароль Навроцький відзначив, що зараз дискусія про вступ України до НАТО ″позбавлена сенсу″. Ці заяви викликали негативну реакцію прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, який вважає їх фактично позицією Кремля.

Також 23 травня, під час теледебатів, тоді ще кандидат в президенти Польщі Навроцький заявив, що президент України Володимир Зеленський начебто погано ставиться до Польщі, а “мільйони поляків сьогодні хотіли б це сказати, але не можуть, бо одразу з’являється гасло “ви говорите путінську пропаганду”.

Також він наголосив, що Польща має відстоювати власні інтереси, наприклад, щодо імпорту українського зерна, але водночас й підтримувати Україну, адже вона стримує агресію Росії.

Під час дебатів Кароль Навроцький все ж наголосив, що зробить усе можливе для військової підтримки українців. Але він поставив під сумнів довгострокові витрати на допомогу, зокрема підтримку біженців.

Він заявив, що Польща і надалі залишатиметься відкритою для українців, які шукають притулок або роботу. А ті громадяни України, які працюють у Польщі та сплачують податки, можуть очікувати підтримки з боку Польської держави.

Водночас підкреслив, що місцеве населення не повинно опинятися у гіршому становищі, ніж іноземці. Навроцький наголосив, що у медичних закладах першочерговий доступ до лікарів і послуг має надаватися саме громадянам Польщі. Аналогічний принцип, на його думку, має діяти й у школах та дитячих садках, тобто у пріоритеті мають бути польські діти.

Також він зауважив, що держава не повинна фінансувати пенсійні виплати для українських громадян, а соціальна допомога має спрямовуватись насамперед полякам.

Варто зазначити, партія Право і справедливість (ПіС), яка підтримує Навроцького, виступає за скасування виплат у рамках програми 800+, якщо діти не відвідують польські навчальні заклади.

Як зазначає агентство AP, риторика Навроцького також часом нагадувала риторику президента США Дональда Трампа. Наприклад, він звинуватив президента України Володимира Зеленського у недостатній, за його словами, вдячності за допомогу Польщі.

Журналісти AP звертають увагу, що зі зростанням суспільної втоми від допомоги українським біженцям підхід Навроцького може змінити позицію Польщі з сильного союзника на умовного партнера, якщо війна затягнеться.

Зеленський привітав Навроцького з перемогою на виборах

Президент України Володимир Зеленський привітав Навроцького з перемогою на президентських виборах у Польщі та провів із ним телефонну розмову. Під час бесіди глава держави подякував за підтримку, яку Польща надає Україні від початку повномасштабного вторгнення, зокрема військову, політичну та гуманітарну.

Зеленський наголосив на важливості збереження стратегічного партнерства між двома країнами й зазначив, що Україна, обороняючись, захищає також Європу, включно з Польщею.

Сторони обговорили ситуацію на фронті після чергового масованого обстрілу з боку Росії, а також узгодили плани щодо майбутнього обміну візитами для обговорення актуальних питань двосторонньої співпраці. Зеленський подякував Навроцькому за готовність працювати разом і за підтвердження намірів Польщі продовжувати підтримку України.

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький склав президентську присягу та офіційно заступив на посаду 6 серпня.

Джерело : AP News

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