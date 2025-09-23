У США попередили телекомунікаційну атаку перед прибуттям лідерів на Генасамблею ООН
Секретна служба США повідомила в понеділок, 23 вересня, що знешкодила мережу електронних пристроїв, розташованих по території трьох штатів Нью-Йорка.
Про це пише Reuters.
У Нью-Йорку ліквідували телекомунікаційну загрозу біля Генасамблеї ООН
За даними відомства, ці пристрої “використовувалися для здійснення численних телекомунікаційних загроз, спрямованих проти високопосадових представників уряду США”.
– Попередній аналіз вказує на стільниковий зв’язок між суб’єктами загроз з боку національних держав та особами, відомими федеральним правоохоронним органам, – йдеться у повідомленні.
Під час операції правоохоронці вилучили понад 300 SIM-серверів і 100 тис. SIM-карт у кількох локаціях.
У відомстві зазначили, що ця діяльність становила безпосередню загрозу для операцій із захисту, які проводить Секретна служба.
Також повідомляється, що пристрої були сконцентровані в межах 35 миль (близько 56 км) від місця проведення Генеральної Асамблеї ООН.
З огляду на велику кількість світових лідерів, які перебувають у Нью-Йорку, в місті триває масштабна операція із забезпечення безпеки.
Секретна служба зазначила, що мережа могла б спричинити хаос, якби її не чіпали.
Потенційні наслідки можна порівняти з відключенням стільникового зв’язку після терактів 11 вересня і вибухів на Бостонському марафоні, коли мережі вийшли з ладу через перевантаження.
Фото: Секретна служба США