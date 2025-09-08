Кіберкорпус ГУР Міноборони України провів масштабну операцію проти російської інфраструктури, заблокувавши паливні картки та атакувавши десятки онлайн-ресурсів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на джерела у воєнній розвідці.

Атака на платіжні системи РФ

За даними співрозмовника агентства, зранку 7 вересня українські кіберфахівці розпочали потужну DDoS-атаку на мережеву інфраструктуру РФ, яка забезпечує онлайн-платежі за пальне.

У результаті було паралізовано роботу паливних карток, зокрема через ураження платформи Передові платіжні системи (роспетрол), а також серверів компаній Ростелеком та Лукойл.

Збитки, що зазнала країна-агресор, оцінюються у розмірі $1-3 млн.

Кібератака на телеком-оператора

Того ж дня удару зазнала інформаційно-комунікаційна інфраструктура російського оператора К-Корп. Українські кіберфахівці вивели з ладу понад 700 комутаторів і 13 серверів у двох дата-центрах компанії, що фактично повністю зупинило її роботу.

За даними розвідки, саме К-Корп надає телекомунікаційні послуги оборонній компанії Концерн Калашникова, яка причетна до масових убивств мирних українців, зокрема жінок і дітей.

Крім того, ГУР атакував десятки онлайн-ресурсів, на головних сторінках яких з’явилися вітання з Днем воєнної розвідки України. Раніше Факти ICTV розповідали про інші знакові операції українських розвідників.

