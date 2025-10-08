Посли країн-членів ЄС 8 жовтня домовилися просуватися вперед з планом блоку щодо припинення імпорту російської нафти і газу до 2028 року, подолавши перед голосуванням урядів пізніше цього місяця першу політичну перепону.

ЗМІ про закон ЄС щодо припинення імпорту газу та нафти РФ

Як повідомляє Reuters з посиланнями на дипломатів ЄС, Євросоюз веде переговори щодо законодавчих пропозицій про поступове припинення імпорту російської нафти та газу до січня 2028 року, намагаючись позбавити Москву доходів для фінансування війни в Україні.

– На закритій зустрічі в середу посли ЄС домовилися передати запропонований закон своїм міністрам для затвердження на засіданні 20 жовтня, – йдеться у повідомленні.

У разі схвалення закону імпорт газу РФ, відповідно до нових контрактів з січня 2026 року, буде поступово припинено, а потім — відповідно до існуючих короткострокових контрактів з червня 2026 року та довгострокових контрактів у січні 2028 року.

За даними агентства, майже всі країни Євросоюзу висловили підтримку цим планам, що свідчить про те, що вони будуть легко ухвалені, незважаючи на критику з боку Угорщини та Словаччини, уряди яких прагнуть зберегти щільні зв’язки з РФ.

Ці плани повинна схвалити “кваліфікована більшість” держав-членів ЄС, тобто щонайменше 55% з них. Після цього щодо остаточного варіанту закону країни Євросоюзу та законодавці проведуть переговори.

Одне з невирішених питань полягає у тому, чи експорт скрапленого природного газу до Європи повинен бути попередньо схвалений до поставки, а також чи має його походження перевірятися митними органами після прибуття до портів ЄС, щоб впевнитися, що він не є російським.

– Франція та Італія заявили, що підтримують загальний план, але хочуть, щоб поставки були або попередньо схвалені – якщо влада зможе це швидко зробити – або перевірені владою після прибуття в ЄС, щоб забезпечити дотримання заборони, – заявили дипломати ЄС.

Такі країни, як Угорщина, Франція та Бельгія, все ще імпортують газ РФ, який становить 12% імпорту газу в ЄС, що менше, ніж 45% до повномасштабної війни в Україні у 2022 році.

Закон зобов’яже дві країни, які все ще імпортують російську нафту, Угорщину та Словаччину, розробити національні плани щодо припинення цього імпорту до 2028 року.

Також окремо ЄС веде переговори щодо нового пакету санкцій проти РФ, щоб заборонити імпорт СПГ на рік раніше, у січні 2027 року.

