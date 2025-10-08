Послы стран-членов ЕС 8 октября договорились продвигаться вперед с планом блока по прекращению импорта российской нефти и газа до 2028 года, преодолев перед голосованием правительств позже этого месяца первую политическую преграду.

Как сообщает Reuters со ссылками на дипломатов ЕС, Евросоюз ведет переговоры относительно законодательных предложений о постепенном прекращении импорта российской нефти и газа до января 2028 года, пытаясь лишить Москву доходов для финансирования войны в Украине.

– На закрытой встрече в среду послы ЕС договорились передать предложенный закон своим министрам для утверждения на заседании 20 октября, – говорится в сообщении.

В случае принятия закона импорт газа РФ, в соответствии с новыми контрактами с января 2026 года, будет постепенно прекращен, а затем — в соответствии с существующими краткосрочными контрактами с июня 2026 года и долгосрочными контрактами в январе 2028 года.

По данным агентства, почти все страны Евросоюза поддержали эти планы, что свидетельствует о том, что они будут легко приняты, несмотря на критику со стороны Венгрии и Словакии, правительства которых стремятся сохранить тесные связи с РФ.

Эти планы должно одобрить “квалифицированное большинство” государств-членов ЕС, то есть не менее 55% из них. После этого относительно окончательного варианта закона страны Евросоюза и законодатели проведут переговоры.

Один из нерешенных вопросов заключается в том, должен ли экспорт сжиженного природного газа в Европу предварительно одобрить поставку, а также должно ли его происхождение проверяться таможенными органами по прибытию в порты ЕС, чтобы убедиться, что не является российским.

— Франция и Италия заявили, что поддерживают общий план, но хотят, чтобы поставки были либо предварительно одобрены — если власти смогут это быстро сделать – либо проверены властями по прибытии в ЕС, чтобы обеспечить соблюдение запрета, — заявили дипломаты ЕС.

Такие страны, как Венгрия, Франция и Бельгия, все еще импортируют газ РФ, который составляет 12% импорта газа в ЕС, что меньше 45% до полномасштабной войны в Украину в 2022 году.

Закон обяжет две страны, все еще импортирующие российскую нефть, Венгрию и Словакию, разработать национальные планы по прекращению этого импорта до 2028 года.

Также отдельно ЕС ведет переговоры о новом пакете санкций против РФ, чтобы запретить импорт СПГ годом ранее, в январе 2027 года.

