У жовтні Україна запропонує Словаччині альтернативні кроки щодо енергетичної підтримки. Йдеться про альтернативу російським газу та нафті.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу у суботу, 27 вересня.

Зеленський про альтернатив газу з РФ для Словаччини

Президент зазначив, що Україна прагне зберігати нормальні відносини з усіма партнерами в ЄС і країнами-членами НАТО, серед яких і Словаччина.

Він наголосив, що Київ готовий підтримати Братиславу в питаннях альтернативних поставок газу та нафти, однак не з Росії.

– Я домовився з прем’єр-міністром Фіцо. Я не проти, а навпаки підтримую зустріч наших урядів, яка відбудеться, мені здається, також в жовтні. Буде засідання урядовців в Словаччині, де Україна може запропонувати і вже запропонує альтернативні кроки щодо енергетичної підтримки. Але якщо… йдеться не про російську нафту і російський газ, – сказав Зеленський.

Він зауважив, що Україна також готова до діалогу з Угорщиною, але від Будапешта поки що не надходить жодних конкретних кроків – лише окремі медійні сигнали, які не свідчать про підтримку України.

Нещодавно президент США Дональд Трамп закликав країни ЄС припинити закупівлі нафти та газу з РФ. Він сказав, що європейські країни “повинні негайно припинити всі закупівлі енергії у Росії, інакше ми всі витрачаємо багато часу”.

Це питання він також обговорював на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом у Білому домі, заявивши, що хотів би, щоб Анкара припинила купувати російську нафту.

