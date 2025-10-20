Європейський Союз погодив план повної відмови від російського газу до кінця 2027 року.

Це один із ключових кроків для зниження енергетичної залежності від Москви, яка досі приносить Росії мільярдні прибутки під час війни проти України.

Нагадаємо, раніше Євросоюз вів переговори щодо законодавчих пропозицій про поступове припинення імпорту російської нафти та газу до січня 2028 року. Тепер терміни змінилися.

Зараз дивляться

ЄС відмовляється від газу з РФ – план дій

У понеділок, 20 жовтня, на зустрічі в Люксембурзі енергетичні міністри країн ЄС підтримали план Єврокомісії, який передбачає:

повне припинення імпорту російського трубопровідного газу та скрапленого природного газу до 2027 року;

заборону на укладання нових контрактів із Росією з 1 січня 2026 року;

поетапне завершення дії чинних контрактів – короткострокові дозволять до 17 червня 2026 року, довгострокові – до 1 січня 2028 року.

Рішення ще має схвалити Європарламент, однак дипломати вже очікують, що більшість підтримує цей крок, пише видання Barron’s.

– Ми багато працювали, щоб позбутися російського газу й нафти, але ми ще не там. Це – критичний крок, – акцентував міністр енергетики Данії Ларс Огор, назвавши рішення “вирішальним для енергетичної незалежності Європи”.

Цей крок є частиною ширшої стратегії ЄС із позбавлення Росії фінансових ресурсів, які вона використовує для фінансування війни проти України.

Спротив Угорщини та Словаччини

Рішення підтримали всі держави-члени, крім Угорщини та Словаччини. Обидві країни продовжують імпортувати газ із РФ трубопроводами й виступають проти санкцій у цій сфері.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що обмеження “вб’ють безпечне енергопостачання країни”. Будапешт наполягає, що через географічне положення не може замінити російський газ іншими маршрутами.

Єврокомісія паралельно просуває ідею заборонити скраплений газ із Росії вже з січня 2027 року у межах нового пакета санкцій. Але цей крок потребує одностайної підтримки всіх 27 держав, що раніше неодноразово ставало перешкодою.

За оцінками Брюсселя, попри різке скорочення імпорту після 2022 року, російський газ у 2025 році, все ще становитиме близько 13% від загального імпорту ЄС. Йдеться про поставки вартістю понад €15 млрд на рік. Це – кошти, які Кремль використовує для фінансування війни.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.