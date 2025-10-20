Европейский Союз согласовал план полного отказа от российского газа до конца 2027 года.

Это один из ключевых шагов для снижения энергетической зависимости от Москвы, которая до сих пор приносит России миллиардные прибыли во время войны против Украины.

Напомним, ранее Евросоюз вел переговоры по законодательным предложениям о постепенном прекращении импорта российской нефти и газа к январю 2028 года. Теперь сроки изменились.

Сейчас смотрят

ЕС отказывается от газа из РФ – план действий

В понедельник, 20 октября, на встрече в Люксембурге министры энергетики стран ЕС поддержали план Еврокомиссии, который предусматривает:

полное прекращение импорта российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа до 2027 года;

запрет на заключение новых контрактов с Россией с 1 января 2026 года;

поэтапное завершение действия действующих контрактов – краткосрочные разрешат до 17 июня 2026 года, долгосрочные – до 1 января 2028 года.

Решение еще должен одобрить Европарламент, однако дипломаты уже ожидают, что большинство поддержит этот шаг, пишет издание Barron’s.

– Мы много работали, чтобы избавиться от российского газа и нефти, но мы еще не там. Это – критический шаг, – подчеркнул министр энергетики Дании Ларс Огор, назвав решение “решающим для энергетической независимости Европы”.

Этот шаг является частью более широкой стратегии ЕС по лишению России финансовых ресурсов, которые она использует для финансирования войны против Украины.

Сопротивление Венгрии и Словакии

Решение поддержали все государства-члены, кроме Венгрии и Словакии. Обе страны продолжают импортировать газ из РФ по трубопроводам и выступают против санкций в этой сфере.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ограничения “убьют безопасное энергоснабжение страны”. Будапешт настаивает, что из-за географического положения не может заменить российский газ другими маршрутами.

Еврокомиссия параллельно продвигает идею запретить сжиженный газ из России уже с января 2027 года в рамках нового пакета санкций. Но этот шаг требует единодушной поддержки всех 27 государств, что ранее неоднократно становилось препятствием.

По оценкам Брюсселя, несмотря на резкое сокращение импорта после 2022 года, российский газ в 2025 году все еще будет составлять около 13% от общего импорта ЕС. Речь идет о поставках стоимостью более €15 млрд в год. Это – средства, которые Кремль использует для финансирования войны.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.