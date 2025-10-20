Президент України Володимир Зеленський вважає, що Сполучені Штати повністю витіснять російський газ з Європи.

Про це глава держави заявив під час спілкування з медіа.

Росія програла Європу американцям

За словами президента, попри ті чи інші домовленості – Росія Європу програла американцям. І Україна в цьому допомогла.

– Американські енергетичні компанії хочуть вийти на український ринок. Один із прикладів – це двосторонній газовий проєкт з американцями – як варіант ставити LNG-термінал (портова споруда для роботи зі зрідженим природним газом, – Ред.) в Одесі, але тут треба домовлятися з Туреччиною, щоб Босфор працював для цього, – каже Володимир Зеленський.

Україна у Білому домі та американським компаніям представила цей газовий проєкт.

– Ми можемо говорити про американський газ. Вони бачать, що у нас найбільше газосховищ, що у нас є мережа. Їм це цікаво, – каже президент.

Атомна енергетика

Ще один спільний з американцями проєкт – атомна енергетика. В Україні є 15 блоків, шість із них – тимчасово окуповані.

– Але в нас є домовленість з Westinghouse. І є фінансовий ресурс, який хоче заходити в цей проєкт зі Сполученими Штатами. Ми можемо побудувати додаткові дев’ять блоків в Україні, якщо співпрацюватимемо з американцями. Це великий проєкт. У цьому вони ж зацікавлені, – каже Зеленський.

Американська нафта

І третій проєкт стосується нафтової галузі. Нафта є значним інтересом у Сполучених Штатів Америки.

– У нас є труба Одеса — Броди. І США хочуть, щоб російський газ – нуль, і російська нафта – нуль. Ось такий підхід, – пояснив Володимир Зеленський.

Також Володимир Зеленський повідомив, що прем’єри України та Словаччини Юлія Свириденко та Роберт Фіцо домовилися про зниження Словаччиною тарифу на транзит газу.

Пропозиція України для США – заява Зеленського

