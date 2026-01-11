Державам Євросоюзу варто замислитися над формуванням спільних збройних сил, які в майбутньому могли б перебрати на себе функції американських військ, розміщених у Європі.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс у неділю, 11 січня, виступаючи на щорічній конференції з безпеки, що відбулася на півночі Швеції.

Євросоюзу необхідні власні збройні сили

Як повідомляє LRT, під час виступу Кубілюс озвучив ідею створення “потужних постійних європейських збройних сил чисельністю 100 тис. військовослужбовців” як одного з можливих рішень для посилення обороноздатності Європи.

– Як ми замінимо постійні американські військові сили чисельністю 100 тис. осіб, які є основою європейської армії? – запитав він в ході промови.

Єврокомісар також висловив підтримку ініціативі створення Європейської ради безпеки, до складу якої могли б увійти провідні країни ЄС, а також, імовірно, Велика Британія.

За словами Кубілюса, такий орган здатен забезпечити швидше ухвалення рішень у сфері європейської оборони.

– Європейська рада безпеки могла б складатися з ключових постійних членів та кількох членів, що змінюються. Всього близько 10-12 членів, завданням яких буде обговорення найважливіших питань оборони, – зазначив він.

Єврокомісар наголосив, що подібна інституція має насамперед зосередити свою діяльність на спробах змінити динаміку війни в Україні.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Міністерство оборони Румунії офіційно підтвердило інформацію, яка раніше з’явилася у ЗМІ, про скорочення чисельності американських військових, дислокованих на території Європи.