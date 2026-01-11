Государствам Евросоюза стоит задуматься над формированием совместных вооруженных сил, которые в будущем могли бы взять на себя функции американских войск, размещенных в Европе.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс в воскресенье, 11 января, выступая на ежегодной конференции по безопасности, которая состоялась на севере Швеции.

Евросоюзу необходимы вооруженные силы

Как сообщает LRT, во время выступления Кубилюс озвучил идею создания “мощных постоянных европейских вооруженных сил численностью 100 тыс. военнослужащих” как одного из возможных решений для усиления обороноспособности Европы.

— Как мы заменим постоянные американские вооруженные силы численностью 100 тыс. человек, которые являются основой европейской армии? — спросил он в ходе речи.

Еврокомиссар также выразил поддержку инициативе создания Европейского совета безопасности, в состав которого могли бы войти ведущие страны ЕС, а также, вероятно, Великобритания.

По словам Кубилюса, такой орган способен обеспечить более быстрое принятие решений в сфере европейской обороны.

— Европейский совет безопасности мог бы состоять из ключевых постоянных членов и нескольких сменных членов. Всего около 10-12 членов, задачей которых будет обсуждение важнейших вопросов обороны, — отметил он.

Еврокомиссар подчеркнул, что подобная институция должна прежде всего сосредоточить свою деятельность на попытках изменить динамику войны в Украине.

Напомним, в конце октября Министерство обороны Румынии официально подтвердило информацию, которая ранее появилась в СМИ, о сокращении численности американских военных, дислоцированных на территории Европы.