У Кремлі стверджують, що російського президента Володимира Путіна запросили долучитися до Ради миру для сектора Гази, ініційованої очільником США Дональдом Трампом.

Про це, за даними росЗМІ, сказав речник Кремля Дмитро Пєсков.

Що кажуть у Кремлі про Раду миру для Гази

За словами Дмитра Пєскова, запрошення для Володимира Путіна нібито було передане дипломатичними каналами.

У Кремлі зазначили, що наразі вивчають усі деталі пропозиції та сподіваються на подальші контакти з американською стороною для з’ясування нюансів можливого формату участі.

Жодних рішень щодо приєднання Росії до Ради миру в Москві поки не озвучували.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про створення Ради миру для сектора Гази, яка має займатися відновленням і управлінням анклавом.

До складу ради вже увійшли державний секретар США Марко Рубіо, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Тоні Блер, спецпосланець Трампа Стів Віткофф, президент Світового банку Аджай Банга, гендиректор Apollo Global Management Марк Роуен, заступник радника з нацбезпеки США Роберт Габріель та радник президента Джаред Кушнер.

Трамп очолює раду особисто.

Також США запросили долучитися до Ради миру президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні.

Мілей і Карні підтвердили готовність взяти участь у роботі ради.

Окремо міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що прем’єр-міністр Віктор Орбан також приєднається до Ради миру.

