Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан візьме участь у Раді миру для сектора Гази, яку створює президент США Дональд Трамп для нагляду за відбудовою палестинського анклаву.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, пише Bloomberg.

Запрошення Орбана до Ради миру

– Він запрошений. Для нього це честь. Звичайно, він візьме участь у роботі Ради, – сказав Сійярто.

Як зазначається, президент США Дональд Трампа запросив кількох світових лідерів долучитися до групи, яка буде сформована під егідою ширшої Ради миру. Серед них – президент Аргентини Хав’єр Мілей та прем’єр-міністр Канади Марк Карні.

Нещодавно Трамп призначив державного секретаря США Марко Рубіо і колишнього прем’єра Британії Тоні Блера до новоствореної Ради миру в Газі. Цей орган займатиметься відновленням та управлінням на території Гази.

Також США запросили президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана доєднатися до Ради миру.

Крім цього, до складу Ради увійдуть спеціальний представник США Стів Віткофф, президент Світового банку Аджай Банга, гендиректор великої інвестиційної компанії Apollo Global Management Марк Роуен, заступник радника з нацбезпеки США Роберт Габріель та радник Трампа Джаред Кушнер.

