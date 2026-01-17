Адміністрація президента США Дональда Трампа обговорює ідею розширення мандата Ради миру на Україну та Венесуелу як механізму контролю за виконанням мирних домовленостей у міжнародних конфліктах.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на американських та українських посадовців, обізнаних із перебігом консультацій.

Рада миру для України: що відомо

За словами співрозмовників FT, у Вашингтоні розглядають Раду миру як неформальний паралельний майданчик, який може частково замінити механізми ООН у врегулюванні конфліктів за межами Сектору Гази.

Ідею планують представити на Всесвітньому економічному форумі в Давосі вже наступного тижня.

Український високопосадовець, який брав участь у переговорах зі США, заявив, що Рада миру є ключовим елементом пропозицій щодо припинення війни між Україною та Росією.

За попередньою концепцією, до складу ради можуть увійти представники України, країн Європи, НАТО та Росії, а сама структура має контролювати виконання 20-пунктного мирного плану.

Financial Times зазначає, що розширення мандата ради викликає занепокоєння в низки країн, оскільки орган фактично перебуватиме під контролем адміністрації Трампа.

Арабський дипломат, на якого посилається видання, назвав ініціативу незвичайною процедурою та зазначив, що її активно обговорюють на міжнародному рівні.

Наразі залишаються невідомими юридичний статус ради, її повноваження та механізми дії поза межами Близького Сходу.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про створення Ради миру для контролю післявоєнного управління Сектором Гази та перехід до наступного етапу 20-пунктного мирного плану.

Відповідну заяву він зробив у соцмережі Truth Social, зазначивши, що управління регіоном у перехідний період здійснюватиме палестинський технократичний уряд за підтримки Ради.

