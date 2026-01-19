В Кремле заявили, что Путина пригласили в Совет мира Трампа по Газе
- В Кремле заявили, что Путин получил приглашение в Совет мира Трампа по Газе.
- В Москве говорят, что изучают детали предложения и ждут контактов с США.
В Кремле утверждают, что российского президента Владимира Путина пригласили присоединиться к Совету мира для сектора Газа, инициированному главой США Дональдом Трампом.
Об этом, по данным росСМИ, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
Что говорят в Кремле о Совете мира для Газы
По словам Дмитрия Пескова, приглашение для Владимира Путина якобы было передано по дипломатическим каналам.
В Кремле отметили, что в настоящее время изучают все детали предложения и надеются на дальнейшие контакты с американской стороной для выяснения нюансов возможного формата участия.
Никаких решений о присоединении России к Совету мира в Москве пока не озвучивали.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о создании Совета мира для сектора Газа, который должен заниматься восстановлением и управлением анклавом.
В состав совета уже вошли государственный секретарь США Марко Рубио, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, президент Всемирного банка Аджай Банга, гендиректор Apollo Global Management Марк Роуэн, заместитель советника по нацбезопасности США Роберт Габриэль и советник президента Джаред Кушнер.
Трамп возглавляет совет лично.
Также США пригласили присоединиться к Совету мира президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни.
Милей и Карни подтвердили готовность принять участие в работе совета.
Отдельно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что премьер-министр Виктор Орбан также присоединится к Совету мира.