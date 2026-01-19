В Кремле утверждают, что российского президента Владимира Путина пригласили присоединиться к Совету мира для сектора Газа, инициированному главой США Дональдом Трампом.

Об этом, по данным росСМИ, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Что говорят в Кремле о Совете мира для Газы

По словам Дмитрия Пескова, приглашение для Владимира Путина якобы было передано по дипломатическим каналам.

В Кремле отметили, что в настоящее время изучают все детали предложения и надеются на дальнейшие контакты с американской стороной для выяснения нюансов возможного формата участия.

Никаких решений о присоединении России к Совету мира в Москве пока не озвучивали.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о создании Совета мира для сектора Газа, который должен заниматься восстановлением и управлением анклавом.

В состав совета уже вошли государственный секретарь США Марко Рубио, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, президент Всемирного банка Аджай Банга, гендиректор Apollo Global Management Марк Роуэн, заместитель советника по нацбезопасности США Роберт Габриэль и советник президента Джаред Кушнер.

Трамп возглавляет совет лично.

Также США пригласили присоединиться к Совету мира президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни.

Милей и Карни подтвердили готовность принять участие в работе совета.

Отдельно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что премьер-министр Виктор Орбан также присоединится к Совету мира.

