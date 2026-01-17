США запросили президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана та президента Аргентини Хав’єра Мілея долучитися до Ради миру Дональда Трампа щодо сектора Гази.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Хто приєднається до Ради миру щодо Гази

Президент Аргентини Хав’єр Мілей підтвердив отримання запрошення та подякував Дональду Трампу, зазначивши, що для нього буде честю долучитися до роботи Ради миру.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган також отримав запрошення стати одним із засновників ради.

Про це повідомив голова директорату з комунікацій адміністрації президента Туреччини Бурханеттін Дуран.

Крім того, участь у Раді миру погодився взяти прем’єр-міністр Канади Марк Карні. Про його згоду повідомив високопоставлений канадський чиновник.

У запрошенні, яке оприлюднив Хав’єр Мілей, Дональд Трамп зазначив, що Рада миру має “об’єднати видатну групу країн, готових взяти на себе відповідальність за побудову тривалого миру”.

За словами Трампа, перше засідання ради має відбутися в найближчому майбутньому.

Цього тижня адміністрація Дональда Трампа оголосила про початок другої фази домовленостей щодо Гази.

Вона передбачає формування тимчасового уряду з 15 технократів, який має замінити правління ХАМАС в анклаві.

Паралельно Білий дім розіслав запрошення потенційним членам Ради миру.

Головним виконавчим директором ради раніше призначили болгарського дипломата Ніколая Младенова.

Також планується створення Міжнародних стабілізаційних сил, які складатимуться з військових різних країн. США керуватимуть цими силами, однак не планують вводити власні війська до Гази. Наразі невідомо, які країни нададуть персонал і на яких умовах.

Раніше Дональд Трамп призначив до Ради миру державного секретаря США Марко Рубіо та колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Тоні Блера.

До складу ради також увійшли спецпосланець Трампа Стів Віткофф, президент Світового банку Аджай Банга, гендиректор Apollo Global Management Марк Роуен, заступник радника з нацбезпеки США Роберт Габріель та радник президента Джаред Кушнер. Трамп особисто очолює Раду миру.

Кожен член виконавчої ради відповідатиме за окремий напрямок стабілізації Гази — управління, безпеку, відновлення та інвестиції.

