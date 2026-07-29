Президент України Володимир Зеленський дорогою зі Сполучених Штатів прибув до польського Любліна.

Дорогою зі США Зеленський прибув до Польщі

Літак президента України прилетів до польського Любліна.

Прибуття Зеленського польські медіа показували у прямому ефірі.

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Під час візиту український лідер проведе переговори з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Нагадаємо, що це перша поїздка президента України до Польщі після загострення відносин між Києвом і Варшавою. Напруження виникло наприкінці травня через рішення надати одному з українських військових підрозділів ім’я героїв УПА.

Це спричинило різку реакцію у Польщі, де діяльність Української повстанської армії пов’язують із Волинською трагедією. Згодом польський президент Кароль Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла, після чого український лідер повернув нагороду до Варшави.

Щоб послабити напруження, 3 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з польським колегою.

За результатами зустрічі українська сторона запропонувала низку антикризових заходів. Серед них — консультації між зовнішньополітичними відомствами двох країн, нова зустріч істориків у межах польсько-українського форуму та залучення до діалогу представників релігійних спільнот.

Сибіга також запевнив, що Україна продовжить надавати дозволи на пошукові й ексгумаційні роботи. Водночас він наголосив, що присвоєння підрозділу ССО почесного найменування не було спрямоване проти Польщі.

У Варшаві, зі свого боку, підтвердили намір і надалі надавати Україні військову підтримку.

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