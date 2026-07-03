Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував Польщі пакет антикризових кроків, щоб подолати делікатні питання, які стосуються спільного історичного минулого.

Про це заявив Андрій Сибіга за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.

Очільники МЗС України та Польщі провели зустріч

За словами Сибіги, Польща життєво важлива для України, як і навпаки. Обидві країни мають спільного ворога та виклик – Росію та її агресію.

Зараз дивляться

Як стверджує очільник МЗС, сьогодні Україна захищає не лише власну безпеку, а й Польщі та всієї Європи. У 2022 році Польща першою простягнула руку допомоги Україні, надавши безпрецедентну підтримку, звернув увагу Сибіга.

– Україна глибоко цінує це і завжди буде безмежно вдячна за це. Як заявив президент України Володимир Зеленський, відповіді завжди можна знайти, якщо ми готові бути сильними сусідами та щиро хочемо знайти їх, – зазначив він.

Сибіга наголосив, що Україна залишається відкритою до рівноправного та чесного діалогу, тому він запропонував пакет антикризових кроків.

Зокрема, це передбачає ініціювання консультацій між Міністерствами закордонних справ, організацію зустрічі експертів-істориків Другої світової війни, які брали участь у польсько-українському конгресі істориків у травні, а також звернення до релігійних лідерів обох країн, щоб використати свій авторитет у двосторонньому діалозі.

Сибіга та Сікорський звернули увагу, що за останні півтора року досягнуто значного прогресу в подоланні делікатних питань щодо історичного минулого України та Польщі. Зокрема, ексгумації розблоковано, а роботу з’їзду істориків відновлено.

За його словами, Україна продовжуватиме видавати дозволи на проведення пошукових та ексгумаційних операцій. Сибіга наголосив, що вибір українськими військовими назви підрозділу не має антипольських намірів.

Окремо очільник МЗС України поінформував Сікорського та польську команду про ситуацію на передовій та успіхи ЗСУ, зокрема, про ефективні довгострокові санкції проти Росії.

Польша продовжуватиме підтримку України

Як стверджує Сибіга, він отримав запевнення, що Польща продовжуватиме непохитну підтримку України у зміцненні обороноздатності.

Вони детально обговорили перспективи військово-технічного співробітництва та обмінялися думками напередодні саміту НАТО в Анкарі. Зокрема, обговорення стосувалися співпраці між українськими та польськими компаніями, зокрема, на спільних проектах з відбудови України.

Як зазначив Сибіга, Конференція з відновлення України-2026 у Гданську стала надзвичайно успішною та позитивно вплинула на зростання ділової співпраці між країнами.

Крім того, вони обговорили пришвидшення митних процедур для громадян та бізнесу, а також розвиток інфраструктури прикордонних контрольно-пропускних пунктів. Сибіга подякував за швидку реакцію на випадки ненависті та ксенофобії щодо українців у Польщі.

– Хочу подякувати за відверту та конструктивну розмову. Наше завдання як дипломатів – підтримувати діалог та використовувати всі інструменти дипломатичного арсеналу для вирішення проблем. Час відкласти емоції, – заявив він.

За словами Сибіги, Україна веде екзистенційну битву за підтримки союзників та партнерів. На його думку, є достатньо мудрості, уроків зі спільної історії та політичної волі покласти край оплескам у Москві, яка радіє будь-якому зростанню напруженості між двома найближчими сусідами.

Історія не пробачить Україні та Польщі, якщо цю можливість втратять, резюмував Андрій Сибіга.

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