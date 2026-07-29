Президент Украины Владимир Зеленский по дороге из Соединенных Штатов прибыл в польский Люблин.

По дороге из США Зеленский прибыл в Польшу

Самолет президента Украины прилетел в польский Люблин.

Прибытие Зеленского польские медиа показывали в прямом эфире.

Сейчас смотрят

В ходе визита украинский лидер проведет переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Это первая поездка президента Украины в Польшу после обострения отношений между Киевом и Варшавой. Напряжение возникло из-за решения предоставить одному из украинских военных подразделений имя героев УПА.

Это повлекло за собой резкую реакцию в Польше, где деятельность Украинской повстанческой армии связывают с Волынской трагедией. Позже польский президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла, после чего украинский лидер вернул награду в Варшаву.

Чтобы ослабить напряжение, 3 июля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры с польским коллегой.

По результатам встречи украинская сторона предложила ряд антикризисных мер. Среди них – консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран, новая встреча историков в рамках польско-украинского форума и привлечение к диалогу представителей религиозных общин.

Сибига также заверил, что Украина продолжит давать разрешения на поисковые и эксгумационные работы.

В Варшаве, со своей стороны, подтвердили намерение и дальше оказывать Украине военную поддержку.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.