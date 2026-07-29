Первый визит после обострения отношений: Зеленский прибыл в Польшу
- Владимир Зеленский по дороге из США прибыл в польский Люблин, где его самолет показывали в прямом эфире местные медиа.
- Во время визита президент Украины должен провести переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
- Это первая поездка Зеленского в Польшу после обострения отношений между Киевом и Варшавой из-за исторических разногласий.
Президент Украины Владимир Зеленский по дороге из Соединенных Штатов прибыл в польский Люблин.
По дороге из США Зеленский прибыл в Польшу
Самолет президента Украины прилетел в польский Люблин.
Прибытие Зеленского польские медиа показывали в прямом эфире.
В ходе визита украинский лидер проведет переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
Это первая поездка президента Украины в Польшу после обострения отношений между Киевом и Варшавой. Напряжение возникло из-за решения предоставить одному из украинских военных подразделений имя героев УПА.
Это повлекло за собой резкую реакцию в Польше, где деятельность Украинской повстанческой армии связывают с Волынской трагедией. Позже польский президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла, после чего украинский лидер вернул награду в Варшаву.
Чтобы ослабить напряжение, 3 июля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры с польским коллегой.
По результатам встречи украинская сторона предложила ряд антикризисных мер. Среди них – консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран, новая встреча историков в рамках польско-украинского форума и привлечение к диалогу представителей религиозных общин.
Сибига также заверил, что Украина продолжит давать разрешения на поисковые и эксгумационные работы.
В Варшаве, со своей стороны, подтвердили намерение и дальше оказывать Украине военную поддержку.