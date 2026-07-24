Польща запропонувала Сполученим Штатам створити спільне з Україною виробництво ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявила заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька під час візиту до Вашингтона, повідомляє PAP.

Польща пропонує створити тристороннє виробництво ракет Patriot

За словами Собковяк-Чарнецької, відповідну пропозицію польська сторона представила під час переговорів із представниками Пентагону та Державного департаменту США.

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Вона пояснила, що виробництво пропонують організувати у тристоронньому форматі — США, Україна та Польща, а розмістити його саме на польській території, щоб гарантувати безпеку виробничих потужностей.

— Пропозиція, яку я сьогодні зробила від імені Польщі, враховує певні занепокоєння американської сторони. Ми запропонували, щоб це була співпраця у тристоронньому форматі — між Сполученими Штатами, Україною та Польщею, адже йдеться про забезпечення безпеки цього виробництва, щоб воно здійснювалося у безпечному місці, – заявила Собковяк-Чарнецька.

За її словами, ініціатива стала відповіддю на заяву президента США Дональда Трампа, який під час саміту НАТО повідомив про готовність розглянути можливість виробництва компонентів для систем Patriot у співпраці з Україною.

Польська посадовиця наголосила, що ракети до Patriot нині є одним із найбільш затребуваних видів озброєння у світі, тому Варшава прагне долучитися до їхнього спільного виробництва.

Польща також хоче стати сервісним центром Patriot

Під час переговорів польська делегація запропонувала створити в країні регіональний сервісний центр для технічного обслуговування систем Patriot.

За словами Собковяк-Чарнецької, у Вашингтоні позитивно оцінюють розвиток польського оборонно-промислового комплексу та стратегічне розташування Польщі на східному фланзі НАТО.

Крім того, сторони обговорили розширення американської військової присутності в Польщі. У США вже створили спеціальну робочу групу, яка займається підготовкою цього проєкту, а аналогічна група працює і в польському Міноборони.

Також польська сторона розраховує найближчими тижнями підписати зі США угоду про нову кредитну лінію на $4 млрд у межах програми Foreign Military Financing для закупівлі американського озброєння.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що через безпекові ризики перші ракети для України можуть виробляти у Німеччині, а вже після завершення війни виробництво перенести до України.

Згодом Володимир Зеленський заявив, що Київ працює над отриманням американських ліцензій і розраховує вже до кінця 2026 року отримати технічну можливість виробляти ракети до Patriot українськими фахівцями.

Джерело : Укринформ

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