У новій урядовій програмі Вірменії на 2026–2031 роки Російська Федерація більше не фігурує як стратегічний союзник.

Про це заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє Arka News Agency.

Вірменія не вважає РФ стратегічним союзником

Прем’єр-міністр пояснив таке рішення тим, що після подій вересня 2022 року ОДКБ та РФ повністю проігнорували власні зобов’язання у сфері безпеки перед Єреваном.

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За словами політика, за таких умов говорити про стратегічне партнерство просто неможливо.

Згадку про Росію як стратегічного союзника прибрали з програми вірменського уряду на 2026–2031 роки, проте там залишається пункт про намір трансформувати та поглибити партнерські відносини між країнами.

У 2024 році Вірменія офіційно заморозила свою участь у блоці ОДКБ через невиконання гарантій безпеки.

МЗС Вірменії також підтверджувало, що країна утримується від сплати внесків на фінансування діяльності ОДКБ.

Наприкінці травня країни-учасниці Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) та Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) закликали Вірменію офіційно визначитися зі своїм геополітичним вектором.

Зокрема, від Єревана очікували чіткого вибору між подальшою євроінтеграцією та збереженням членства в ЄАЕС.

На тлі цих вимог прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відреагував на заклики провести референдум щодо вибору між ЄС та ЄАЕС, а також коментарі про можливий “український сценарій” для країни через зміну зовнішньополітичного курсу, відкинувши ці погрози.

Відносини Вірменії з Російською Федерацією та блоком ОДКБ суттєво погіршилися після подій у Нагірному Карабасі в 2023 році. Після цього Єреван активізував процес зближення із Заходом.

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