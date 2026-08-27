В новой правительственной программе Армении на 2026-2031 годы Российская Федерация больше не фигурирует как стратегический союзник.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает Arka News Agency.

Армения не считает РФ стратегическим союзником

Премьер-министр объяснил такое решение тем, что после событий сентября 2022 года ОДКБ и РФ полностью проигнорировали собственные обязательства в сфере безопасности перед Ереваном.

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По словам политика, в таких условиях говорить о стратегическом партнерстве просто невозможно.

Упоминание о России как стратегическом союзнике убрали из программы армянского правительства на 2026–2031 годы, однако там остается пункт о намерении трансформировать и углубить партнерские отношения между странами.

В 2024 году Армения официально заморозила свое участие в блоке ОДКБ из-за невыполнения гарантий безопасности.

МИД Армении также подтверждало, что страна воздерживается от уплаты взносов на финансирование деятельности ОДКБ.

В конце мая страны-участники Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) призвали Армению официально определиться со своим геополитическим вектором.

В частности, от Еревана ожидали четкого выбора между дальнейшей евроинтеграцией и сохранением членства в ЕАЭС.

На фоне этих требований премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал на призывы провести референдум по выбору между ЕС и ЕАЭС, а также комментарии о возможном “украинском сценарии” для страны из-за изменения внешнеполитического курса, отвергнув эти угрозы.

Отношения Армении с Российской Федерацией и блоком ОДКБ значительно ухудшились после событий в Нагорном Карабахе в 2023 году. После этого Ереван активизировал процесс сближения с Западом.

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