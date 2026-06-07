Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відреагував на заяви про можливий “український сценарій” для країни через її зовнішньополітичний курс, а також на заклики провести референдум щодо вибору між членством у Європейському Союзі та Євразійському економічному союзі.

Пашинян відреагував на погрози українським сценарієм

Коментуючи попередження білоруського диктатора Олександра Лукашенка про нібито ризик повторення “українського сценарію”, Пашинян назвав такі заяви несерйозними.

Він також наголосив, що Вірменія не може бути виключена з ЄАЕС, оскільки рішення в об’єднанні ухвалюються консенсусом усіх учасників.

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Щодо можливого референдуму про вибір між ЄС і ЄАЕС, прем’єр зазначив, що наразі для цього немає підстав. За його словами, Вірменія не подавала заявку на вступ до Євросоюзу і не має статусу країни-кандидата.

– Що стосується проведення референдуму — ЄАЕС або ЄС, то має бути предмет референдуму, а для цього Вірменія щонайменше повинна офіційно звернутися із заявкою для того, щоб стати членом ЄС або мати статус кандидата у члени ЄС, — цитує NEWS.am Пашиняна.

Пашинян підкреслив, що уряд продовжить реалізацію реформ та взаємодію з європейськими партнерами без зайвих політичних кроків заради формальностей.

Водночас він висловив думку, що деякі партнери по ЄАЕС діють контрпродуктивно, оскільки замість посилення привабливості союзу для Вірменії досягають протилежного ефекту.

Раніше російський диктатор Володимир Путін неодноразово закликав Вірменію визначитися між інтеграцією до ЄС та участю в ЄАЕС, а також проводив паралелі з Україною. Подібні заяви наприкінці травня зробив і Лукашенко.

Водночас сам Нікол Пашинян вже заявляв раніше, що поки не бачить підстав для проведення референдуму щодо вибору між ЄС та ЄАЕС.

7 червня у Вірменії проходять парламентські вибори. Це перше загальнонаціональне голосування після подій 2023 року, коли Азербайджан відновив контроль над Нагірним Карабахом. У виборах беруть участь 18 політичних сил, серед яких і правляча партія Громадянський договір на чолі з Пашиняном.

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