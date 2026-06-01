Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що на цьому етапі не бачить необхідності у проведенні референдуму щодо вибору між членством держави в Європейському Союзі та Євразійському економічному союзі (ЄАЕС).

Про це повідомляє Armenpress.

Пашинян відповів на ультиматум РФ щодо референдуму

Глава уряду Вірменії зазначив, що процес європейської інтеграції Вірменії поки не дійшов до етапу, на якому громадянам можна було б запропонувати зробити конкретний вибір між двома об’єднаннями.

За словами Пашиняна, Вірменія й надалі братиме участь у діяльності Євразійського економічного союзу до того моменту, коли необхідність остаточного вибору між цією організацією та Євросоюзом стане неминучою.

– Доки Вірменія офіційно не подасть заявку на членство в Європейському Союзі або не наблизиться до статусу кандидата на членство в ЄС, проведення будь-якого референдуму є нелогічним, – пояснив прем’єр.

Він зауважив, що наразі такий вибір має лише “теоретичний характер”.

Вимога щодо проведення референдуму у Вірменії

Заява Пашиняна стала відповіддю на звернення лідерів Росії, Казахстану, Білорусі та Киргизстану – держав, які входять до складу ЄАЕС.

У спільному документі вони закликали Єреван найближчим часом провести референдум щодо подальшого зовнішньополітичного курсу та визначитися між ЄАЕС і ЄС.

На тлі підготовки до парламентських виборів, які заплановані на 7 червня, відносини між Москвою та Єреваном залишаються напруженими.

Кремль неодноразово критикував прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна через його курс на зближення із Заходом.

Після активізації контактів Єревана з Європейським Союзом Росія запровадила низку обмежень на імпорт вірменської продукції.

