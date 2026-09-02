Російський диктатор Володимир Путін заявив, що армії РФ наказано готувати та завдавати масованих ударів по об’єктах енергетики України.

Про це російський президент заявив під час пресконференції після саміту ШОС у Бішкеку.

Путін заявив про наказ бити по енергетиці України

Путін стверджує, що рішення ухвалили на тлі українських ударів по російській інфраструктурі та підприємствах паливно-енергетичного комплексу.

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За його словами, 1 вересня йому доповіли про спроби українських безпілотників атакувати об’єкти в районах Москви та Санкт-Петербурга, зокрема три нафтопереробні заводи.

— Маючи все це на увазі, Збройним силам Російської Федерації дано вказівку щодо підготовки та завдання масованих ударів по об’єктах енергетики України. Вони б’ють по наших — отримають відповідь, — заявив Путін.

Він також назвав заяви президента Володимира Зеленського про небезпечність російського повітряного простору проявом так званого державного тероризму.

Водночас на запитання про можливі удари по українському керівництву Путін заявив, що наразі Москва цього нібито не робить, оскільки представники України можуть бути потрібні для можливих переговорів.

Що ще заявив Путін після саміту ШОС

Під час пресконференції Путін також заявив, що переговори щодо завершення війни проти України наразі фактично заморожені. Водночас він стверджує, що Москва готова до відновлення контактів, якщо вони матимуть, за його словами, конкретний зміст.

Російський диктатор не виключив і розширення кола учасників можливих переговорів. За його словами, до такого процесу можуть бути залучені військові, дипломати та інші фахівці.

Окремо Путін прокоментував контакти з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа. Він заявив, що Москві комфортно працювати зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, назвавши їх бажаними гостями.

Також Путін прокоментував візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. Він зазначив, що контакти між спецслужбами США та Росії зберігалися навіть у найбільш напружені періоди відносин між країнами.

Крім того, російський диктатор назвав безпілотники головним викликом для армії РФ. За його словами, йдеться про дрони у всіх середовищах — у повітрі, на землі, на морі та під водою.

Ще до того, як стало відомо про плани російського диктатора атакувати енергетику України, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив про підготовку до ймовірних нових російських атак упродовж осінньо-зимового періоду.

За його словами, для ключових енергооб’єктів в Україні розробили спеціальні укриття різних рівнів захисту та інженерно-технічні рішення, які мають зменшувати наслідки ударів.

Крім того, цього року до регіонів і громад уже передали майже 6 тис. тонн енергетичного обладнання, зокрема генератори, трансформатори, когенераційні установки та блочно-модульні котельні.

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