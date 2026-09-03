Російський диктатор Володимир Путін вважає, що Україна та Росія мають самі домовлятися про завершення війни. Про це очільник Кремля заявив під час пленарного засідання Східного економічного форуму.

Путін про переговори України та Росії

За словами російського лідера, ключові домовленості щодо завершення війни мають бути досягнуті між Києвом і Москвою, водночас інші держави можуть сприяти цьому процесу.

– Домовитися між собою мають передусім Росія й Україна. А інші країни готові підтримати і допомогти. І не тільки США, – цитує Путіна російський Інтерфакс.

Він окремо згадав Китай, який, за його словами, також виступає за врегулювання війни мирним шляхом.

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Путін додав, що вдячний державам, які намагаються сприяти переговорам, однак повторив, що вирішувати питання завершення війни мають передусім Україна та Росія.

На запитання про те, чи бачить він шанс на врегулювання, російський лідер відповів ствердно.

– Чи є шанс? Так, на мій погляд, є, – сказав він.

Путін знову звинуватив Україну в “державному тероризмі”

Під час виступу Путін також повернувся до заяв президента України Володимира Зеленського про те, що російський повітряний простір стає небезпечним.

Російський агресор знову назвав такі попередження “державним тероризмом” та заявив, що вони нібито ускладнюють переговорний процес.

Раніше Зеленський попередив міжнародні авіакомпанії про зростання небезпеки польотів у повітряному просторі Росії через війну та активність безпілотників.

Після цього Міжнародна організація цивільної авіації (ІCAO) заявила про зростання ризиків для цивільних літаків над зонами збройних конфліктів та поблизу них. Серед головних загроз організація назвала безпілотники, далекобійну зброю, сучасні системи ППО та перешкоди супутниковій навігації.

Нагадаємо, Трамп заявив, що організувати нову зустріч із Путіним можна було б у найкоротші терміни. Однак сам він готовий на це тільки після того, як Україна та Росія погодяться укласти мирну угоду.

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