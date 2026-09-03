Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з російським очільником Володимиром Путіним у найкоротші терміни, однак має певну умову.

Про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Трамп назвав умову зустрічі з Путіним

Відповідаючи на запитання, чи погодиться Путін на нову двосторонню зустріч найближчим часом, Трамп висловив упевненість, що російський очільник готовий до таких переговорів.

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– Він зробив би це, якби я цього захотів. Але я хочу провести зустріч тоді, коли ми будемо готові укласти мирну угоду… Б’юся об заклад, я міг би зробити це негайно. Я хочу провести її тоді, коли ця війна добігатиме кінця. І я думаю, що так і буде, – заявив він.

За словами президента США, Вашингтон прагне мати хороші відносини як з Україною, так і з Росією. Трамп також пов’язав нормалізацію відносин з економічними можливостями після завершення війни.

Також під час спілкування з журналістами Трамп закликав президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна припинити бойові дії.

– Путіну та Зеленському слід припинити цю дурну війну, – заявив президент США.

Водночас Трамп заявив, що одним із чинників, які ускладнюють досягнення домовленостей, він вважає особисті відносини між Зеленським і Путіним.

Американський президент вкотре згадав про свою роль у врегулюванні інших конфліктів та заявив, що деякі з них, на його думку, було складніше припинити, ніж російсько-українську війну.

При цьому Трамп висловив упевненість, що війну Росії проти України зрештою вдасться завершити.

Нагадаємо, директор ЦРУ у Москві запропонував провести саміт за участю Трампа, Зеленського і Путіна.

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