Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что, по его мнению, Украина и Россия должны сами договариваться о завершении войны. Об этом глава Кремля заявил во время пленарного заседания Восточного экономического форума.

Путин о переговорах Украины и России

По словам российского лидера, ключевые договоренности о прекращении войны должны быть достигнуты между Киевом и Москвой, тогда как другие государства могут содействовать этому процессу.

– Договориться между собой должны в первую очередь Россия и Украина. А другие страны готовы поддержать и помочь. И не только США, – цитирует Путина российское агентство Интерфакс.

Он отдельно упомянул Китай, который, по его словам, также выступает за урегулирование войны мирным путем.

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Путин добавил, что благодарен государствам, которые пытаются содействовать переговорам, однако повторил, что решать вопрос о завершении войны должны прежде всего Украина и Россия.

На вопрос о том, видит ли он шанс на урегулирование, российский лидер ответил утвердительно.

– Есть ли шанс? Да, на мой взгляд, есть, – сказал он.

Путин вновь обвинил Украину в “государственном терроризме”

Во время выступления Путин также вернулся к заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о том, что российское воздушное пространство становится опасным.

Российский агрессор вновь назвал такие предупреждения “государственным терроризмом” и заявил, что они якобы затрудняют переговорный процесс.

Ранее Зеленский предупредил международные авиакомпании о росте опасности полетов в воздушном пространстве России из-за войны и активности беспилотников.

После этого Международная организация гражданской авиации (ИКАО) заявила о росте рисков для гражданских самолетов над зонами вооруженных конфликтов и вблизи них. Среди главных угроз организация назвала беспилотники, дальнобойное оружие, современные системы ПВО и помехи спутниковой навигации.

Напомним, Трамп заявил, что организовать новую встречу с Путиным можно было бы в кратчайшие сроки. Однако сам он готов к этому только после того, как Украина и Россия согласятся заключить мирное соглашение.

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