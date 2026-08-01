Унаслідок масованої російської атаки на Київ 1 серпня пошкоджено будівлю посольства Литви. За даними литовської сторони, ракета вибухнула за кілька метрів від дипломатичної установи.

Про це повідомили міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, президент Литви Гітанас Науседа та міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

Пошкодження посольства Литви у Києві: що відомо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що внаслідок масованої російської атаки на Київ будівля посольства Литви зазнала незначних пошкоджень.

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За його словами, ніхто зі співробітників дипломатичної місії не постраждав.

Сибіга наголосив, що російські атаки демонструють повну зневагу Москви до міжнародного права, зокрема до положень Віденської конвенції про дипломатичні відносини.

— Російський терор не щадить нікого та не поважає жодних міжнародних норм, зокрема положень Віденської конвенції. Зупинити його можна лише силою та достатніми спроможностями протиповітряної оборони, — заявив глава МЗС.

Міністр також висловив солідарність із Литвою та подякував країні за незмінну підтримку України.

Пошкодження посольства Литви у Києві: реакція Вільнюса

— Минулої ночі чергова жорстока російська балістична атака вдарила по Києву. Одна з ракет вибухнула лише за кілька метрів від посольства Литви, пошкодивши будівлю, — заявив президент Литви Гітанас Науседа.

Він також закликав союзників активізувати підтримку України та надати більше сучасних систем протиповітряної оборони.

— Це ще одне нагадування, що російський терор не знає меж. Україна захищає не лише власний народ, а й безпеку всієї Європи, — наголосив Науседа.

Тим часом глава МЗС Литви Кястутіс Будріс повідомив, що Міністерство закордонних справ країни викличе представника Росії у Вільнюсі.

За словами міністра, Росія вкотре довела, що не демонструє жодної готовності припинити терор проти України.

На думку Будріса, відповіддю міжнародної спільноти має стати посилення санкцій проти Росії та збільшення військової допомоги Україні.

Що відомо про атаку на Київ 1 серпня 2026

У ніч на 1 серпня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ із застосуванням балістичних ракет.

За даними ДСНС, поліції та Київської міської військової адміністрації, наслідки ударів зафіксували у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах столиці.

Станом на ранок було відомо про щонайменше дев’ятьох загиблих та 30 постраждалих, серед яких четверо дітей. Рятувальники врятували 105 людей.

У Солом’янському районі частково зруйновано житловий будинок, у Дарницькому пошкоджено адміністративні та нежитлові будівлі, у Шевченківському районі сталися пожежі на території кіностудії та пошкоджено автомобілі швидкої допомоги.

Також руйнувань зазнали приватні будинки у Печерському районі та магазин у Дніпровському.

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