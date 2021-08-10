Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков занепокоєний намірами РФ розмістити на окупованих територіях Криму свою ядерну зброю.

Про це Резніков розповів під час зустрічі із керівником американського фонду Jamestown Foundation Гленом Говардом в Америці.

За словами міністра, Росія вже фактично окупувала Азовське море і тотально мілітаризувала Чорне.

– Ми особливо занепокоєні діями РФ, які спрямовані на підготовку Криму до розгортання там ядерної зброї. Саме з опорою на Крим Росія здійснює військові операції на Близькому Сході та в Африці, впливає на Балкани, – наголосив політик.

Згадав Резніков і про російський газопровід Північний потік-2. На його думку, під тиском від його впливу опиняться три балтійські країни.

Загроза може торкнутись і Польщі, а для України та країн Балтії це означатиме майже цілковиту гарантію російської ескалації.

Резніков додав, що потрібно негайно посилити санкції проти компанії-оператора Північного потоку-2 для того, щоб не допустити його запуску.

– Важливим є розширення безпекового пакету для України. Насамперед за рахунок розгортання сил ППО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє, – сказав міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Північний потік-2

Наразі будівництво російського газогону завершено на понад 90%.

21 липня США та Німеччина оприлюднили текст угоди щодо введення проекту в експлуатацією.

Документ обурив українське суспільство, адже фактично не перешкоджає роботі газогону.

У ньому йдеться про те, що США та ФРН рішуче підтримують суверенітет України і запровадять санкції проти РФ у тому випадку, якщо Росія спробує використовувати Північний потік-2 як зброю.

Фото: КМДА