Напередодні онлайн-зустрічі президентів США Джо Байдена та Росії Володимира Путіна західні ЗМІ почали повідомляти про те, що Росію можуть відключити від SWIFT – світової платіжної системи.

За інформацією видань, такий сценарій начебто можливий у разі нападу Російської Федерації на Україну.

Розмова світових лідерів відбулася 7 грудня. Відразу після неї радник із національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Сполучені Штати готові застосувати до Російської Федерації такі санкції, яких не було, починаючи з 2014 року. Але він не уточнив, що саме вони можуть передбачати.

Чи справді Росію можуть відключити від системи SWIFT і які наслідки у разі такого розвитку подій їй загрожують – читайте у матеріалі.

Що таке SWIFT

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) розшифровується як Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій. Це міжнародна система, яка дає можливість банкам у різних країнах швидко обмінюватися інформацією та проводити платежі.

Систему SWIFT заснували в 1973 році, співзасновниками виступили 240 банків з 15 країн світу. Сьогодні це – кооперативне товариство, яке працює за бельгійським законодавством.

Система SWIFT – це зручний спосіб зробити грошовий переказ за кордон зі свого рахунку на рахунок фізичної або юридичної особи. Така форма платежів ідеально підходить для оплати закордонних покупок, бронювання готельних номерів, оплати навчання, відпочинку або лікування, а також для грошових переказів родичам і друзям.

З моменту заснування SWIFT стала найпопулярнішою міжнародною платіжною системою. Щодня за допомогою неї банки проводять кілька мільйонів платежів, а щорічно через цю систему проходять мільярди транзакцій.

Що буде, якщо Росію відключать від SWIFT

Економіст Олександр Хмелевський у коментарі Фактам ICTV говорить, що станом на сьогодні російські банки є повноправними членами цього міжнародного об’єднання.

Їхнє виключення є малоймовірним, оскільки уряд США чи будь-якої країни не може ухвалити таке рішення. Це може зробити після спільного рішення країн ЄС лише саме банківське об’єднання, яке в цьому не зацікавлене. Адже російські банки сплачують чималі членські внески.

Експерт пояснює, що SWIFT належить система передачі банківської інформації, через яку банки надсилають один одному повідомлення про зарахування коштів, накази про перекази, підтвердження міжбанківських угод тощо. Самі міжнародні банківські розрахунки здійснюються через кореспондентські рахунки банків.

На такому рахунку один банк зберігає в іншому власні кошти та кошти своїх клієнтів. На нього зараховуються гроші на користь банку та його клієнтів. Також банк може надавати розпорядження своєму банку-кореспонденту на перерахування коштів зі свого рахунку.

Тому, за словами Олександра Хмелевського, обмін інформацією між банками можна побудувати на основі інших каналів зв’язку, не використовуючи при цьому SWIFT.

– Наприклад, для цього може використовуватися інтернет-банкінг, який протягом останніх років став досить популярним. Тобто в разі відключення російських банків від SWIFT вони дуже швидко перейдуть на інші канали зв’язку і будуть надалі здійснювати міжнародні платежі. При цьому для зарахування коштів на свій кореспондентський рахунок вони можуть використовувати SWIFT-код свого банку-кореспондента, – зауважує експерт.

Олександр Хмелевський звертає увагу на те, що є чимало банків, зареєстрованих за кордоном, які належать Росії чи російським підприємцям. Наприклад, Сбербанк в Україні зареєстрований як українська юридична особа. У випадку відключення російських банків від SWIFT він відключений не буде, й інші російські банки зможуть проводити міжнародні розрахунки через нього.

Тому, на думку економіста, відключення російських банків від SWIFT не завдасть суттєвої шкоди ні російській економіці, ні російським громадянам.

– Для Росії відключення від SWIFT – це певні іміджеві втрати, але не економічні. Набагато серйозніше вплинула б на Росію заборона для американських та європейських банків відкривати та вести кореспондентські рахунки для російських банків, а також рахунки для підприємств, які мають російських власників та російських громадян, – переконаний Хмелевський.

Так, за його словами, нещодавно американські та європейські банки припинили зараховувати кошти на кореспондентські рахунки низки білоруських банків через запроваджені санкції. Це вже створює певні проблеми для економіки Білорусі.

Натомість економічний експерт вважає, що ідея відключення російських банків від SWIFT суттєво не зашкодить Росії та не зупинить її агресивні наміри.

Російський аналог SWIFT

Ідея відключити Росію від SWIFT не нова. Вперше про це почали говорити з початком збройної агресії з боку Росії на Сході України – у 2014-2015 роках. Тоді Банк Росії створив СПФП або Систему передачі фінансових повідомлень як певну альтернативу системі SWIFT.

Її мета – забезпечити безперебійну передачу фінансових повідомлень як всередині країні, так і за її межами. Учасник, що підключився до СПФП, отримує можливість передати повідомлення як у форматі SWIFT, так і у власному форматі користувача.

Але до цього російського аналогу SWIFT підключені лише країни Євразійського економічного союзу: Білорусь, Вірменія, Казахстан та Киргизія.