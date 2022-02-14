На початку торгового тижня на Московській біржі зафіксовано падіння російського фондового ринку більше ніж на 5%. Експерти пояснюють це загостренням української ситуації.

Повідомляється, що індекс Московської біржі на ранковій сесії впав на 5,5% порівняно зі станом торгів на момент їхнього закриття в п’ятницю, 11 лютого. Індекс поступово опустився до 3352,01 пункту. Це найнижче його значення після 27 січня, коли індекс просів нижче 3400 пунктів.

Долар подорожчав до 78,29 руб. Курс євро під час торгів вранці 14 лютого піднявся до 88,695 рубля, це приблизно на 1,6 рубля більше, ніж було на закритті торгів 11 лютого.

Зазначається, що на стан російського фондового ринку і рубля вплинули побоювання інвесторів через можливий напад Росії на Україну, про який заявляють США і їхні союзники.

Крім цього, одним із несприятливих зовнішніх факторів є повідомлення Федеральної резервної системи США про засідання Ради керуючих ФРС 14 лютого. Цю новину учасники ринку сприйняли з певним побоюванням.

Нагадаємо, що ціни на нафту станом на понеділок досягли максимуму за останні понад сім років. Причина – побоювання щодо можливого вторгнення Росії в Україну, що може призвести до санкцій США і Європи, які порушать експорт від найбільшого світового виробника на і без того дефіцитному ринку.